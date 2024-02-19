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    Bölgesel gerilim Mısır ekonomisini vurdu! Süveyş Kanalı'nın geliri yarı yarıya azaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bölgesel gerilim Mısır ekonomisini vurdu! Süveyş Kanalı&#039;nın geliri yarı yarıya azaldı
    Süveyş Kanalı, Mısır, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Mısır, iki yıl boyunca dünyada gelişen birçok olaydan olumsuz etkilendi. Yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir sağlayan Süveyş Kanalı'nda gelirin yüzde 40-50 oranında azaldığı belirtildi.

    Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. Kanal, petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yanı sıra tüketim malları için de dünyanın en önemli güzergahlarından birisi olarak uluslararası ticarette kullanılırken, Mısır için önemli bir gelir kaynağı.

    GELİR YÜZDE 50'YE KADAR AZALDI

    Süveyş Kanalı'nın gelirlerine ilişkin bilgi veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin küresel nakliye yolu olan Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelirin yüzde 40 ile 50 arasında azaldığını söyledi.

    "Mısır 2 yıl boyunca Covid-19 salgınının yansımalarıyla, ardından Ukrayna-Rusya kriziyle, ardından da Libya ve Sudan ile sınırlarında gördükleriyle karşı karşıya kaldı" diyen Sisi, "Halihazırda Gazze Şeridi'nde yaşanan krizle de Mısır'a yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir sağlayan nakliye koridorunun yüzde 40 ila 50 azaldığını görüyorsunuz. Şikayet etmiyor, gerçeklerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

    HAFTALIK GEÇİŞLERDE DİKKAT ÇEKEN AZALMA

    Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan haftalık geçişlerin son iki ayda yüzde 42 azaldığını açıklamıştı.

    Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli kanal ve boğazlarından biri olmasının yanı sıra Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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