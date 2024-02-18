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    Brezilya'dan Gazze saldırılarına "Hitler" benzetmesi! Netanyahu Lula'ya tehdit etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Brezilya&#039;dan Gazze saldırılarına &quot;Hitler&quot; benzetmesi! Netanyahu Lula&#039;ya tehdit etti

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıları Hitlerin Yahudilere yaptığı saldırılara benzetti. Katil İsrail lideri Netanyahu, Lula'nın Hitler'in Yahudi katliamına benzetmesine tehdit dolu bir dille karşılık verdi.

    İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlara dünyanın her yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Netanyahu'yu Hitlere benzetti. Netanyahu, Lula Da Silva'ya tehdit dolu bir dille karşılık verdi.

    HİTLERDEN FARKI YOK!

    Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti. Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyleyen Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

    NETANYAHU'DAN TEHDİT DOLU SÖZLER

    Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözlerinin ardından tehdit dolu bir açıklama yaptı.

    Yapılan yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin "utanç verici ve ürkütücü" olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürüldü.

    Netanyahu ayrıca, "İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını" da iddia etti.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin "yarın kınama için çağrılacağını" belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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