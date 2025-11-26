Ukrayna ile sıcak çatışmalara devam eden Rusya, Avrupa ile arasındaki gerginlikler de sürerken casuslukta adeta sınır tanımaz hale geldi. Bu kapsamda Moskova’da beyin arayüzleri ve sırt çantası benzeri elektroniklerle donatılmış "biyodron" güvercinlerin uçuş testlerini gerçekleştirdi.

RUSYA CASUSLUKTA SINIR TANIMIYOR

Şirkete göre, implante edilmiş sinir arayüzlerine sahip ilk güvercin sürüsü, laboratuvardan uçup geri dönmeyi başardı. Neiry, şu anda çip takılan onlarca kuşun "uçuş özelliklerini" test ediyor.

Bazı kuşların binlerce kilometre uzağa gönderilmesi planlanırken diğerleri Moskova’da denemelere devam edecek.

SIRT ÇANTASI TAŞIYORLAR

Sistem, güvercinin beynindeki belirli bölgelere yerleştirilen elektrotlar ile bu elektrotlara bağlı bir uyarıcı ve kontrol cihazı içeren küçük bir "sırt çantası" taşıyor. Sırt çantasında ayrıca güneş enerjisiyle çalışan elektronikler bulunuyor.

Kontrol cihazına, insansız hava araçlarında kullanılanlara benzer önceden yüklenmiş bir uçuş görevi aktarılıyor. Uyarıcı ise kuşun sola veya sağa dönme motivasyonunu etkileyen sinyaller gönderiyor. Konumlandırma GPS ve diğer navigasyon yöntemleriyle sağlanıyor.

Neiry, bu yöntemin eğitimli hayvanlardan farklı olduğunu vurgulayarak, "ameliyat sonrası her hayvan uzaktan kontrol edilebilir" iddiasında bulunuyor. Elektrotlar cerrahlar tarafından stereotaktik bir kurulumla yerleştiriliyor ve şirket kuşlarda yüzde 100 hayatta kalma oranı hedeflediklerini söylüyor.

ÜZERLERİNDE KAMERA OLACAK

Kuşlara yerleştirilen kameraların ise sabit altyapı, taşıma ve teslimat robotlarında kullanılan güvenlik sistemleriyle aynı prensiplerle çalıştığı; yüzlerin bulanıklaştırıldığı ve kişisel verilerin, kuşun bulunduğu ülkenin yasal gerekliliklerine uygun şekilde yapay zeka tarafından kaldırıldığı belirtiliyor.

Şirket, biyodronları enerji hatlarının, gaz dağıtım noktalarının ve diğer altyapıların uzun süreli izlenmesi, çevresel araştırmalar, endüstriyel denetimler, arama-kurtarma görevleri ve ek güvenlik operasyonlarında kullanmayı planlıyor. Neiry, her bir biyodronun fiyatının benzer sınıftaki dronlarla karşılaştırılabilir olduğunu ancak menzil ve dayanıklılık açısından "yüzlerce kat" daha üstün olduğunu iddia ediyor.

"HERHANGİ BİR KUŞ TAŞIYICI OLABİLİR"

Neiry’nin kurucusu Aleksandr Panov, şu anda sistemin güvercinlerle test edildiğini ancak farklı kuş türlerine de uyarlanabileceğini belirterek, "Şu anda çözüm güvercinlerde çalışıyor, ancak herhangi bir kuş taşıyıcı olabilir. Daha fazla yük taşımak için kuzgun, kıyı tesislerini izlemek için martı, geniş deniz alanları için ise albatros kullanmayı planlıyoruz" dedi.

Şirket, kuşların beyinlerine implant yerleştirerek kontrol edilmesi üzerine Çin, Güney Kore, ABD ve Hindistan’da da çalışmalar yapıldığını, ancak kendi ekiplerinin deney aşamalarını aşıp endüstriyel kullanıma geçtiğini ve teknolojiyi uluslararası pazarlara taşıma planları olduğunu savunuyor.

Daha önce, Ukraynalı şirketler Vyriy ve The Fourth Law’ın düşük maliyetli ancak isabet oranını ciddi şekilde artıran yapay zeka destekli terminal güdüm modülüne sahip FPV kamikaze dronlarının seri üretimine başladığı bildirilmişti.

BATIKAN ALTAŞ

