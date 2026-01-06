Dünyanın en büyük kış etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali, 42’nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.



Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde düzenlenen festivalde, dev buz heykelleri, ışık ve havai fişek gösterileri soğuk havaya rağmen binlerce turisti bir araya getirdi.

BURADAKİ HER ŞEY BUZDAN! 42. Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali, pazartesi günü Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Harbin Buz-Kar Dünyası’nda başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heykeltıraşlar, tonlarca buz kullanarak sarayları, kaleleri ve ünlü yapıları andıran dev eserler ortaya koydu.

ZİYARETÇİLER AKIN ETTİ Festivalin açılışı, havai fişek gösterileri ve insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği ışık şovlarıyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ziyaretçiler, buzdan yapılmış mahalleleri gezerek fotoğraf çektirdi.

ŞEHİRDE GÖRSEL ŞÖLEN Yurt içi ve yurt dışından binlerce turist, dondurucu soğuklara rağmen festivali görmek için Harbin’e geldi. Özellikle geceleri ışıklandırılan buz heykelleri, şehri adeta masalsı bir görünüme bürüdü.

Her yıl kış turizmine büyük katkı sağlayan Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali’nin, önümüzdeki haftalarda da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

