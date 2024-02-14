'Cadılar Bayramı izdihamı'nda delilleri örtbas eden eski polislere hapis cezası

Güney Kore'de, 2 sene önce 159 kişinin hayatını kaybettiği 'Cadılar Bayramı izdihamı'na ilişkin, 3 eski polise delillerini karartmaktan hapis cezası verildi.

Güney Kore'de, Seul Batı Bölge Mahkemesi, 2022'de başkent Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamaları esnasında 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihamı örtbas etme girişiminde bulunan polislerin davasında karara vardı.

HEPSİNE HAPİS CEZASI

İşine son verilmeden önce Seul Büyükşehir Polis Teşkilatında çalışan Park Seong-min, astlarına izdihamla alakalı belgeleri silme emri verdiği suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kim Jin-ho benzer suçlamalarla 1 yıl ertelenmiş hapis cezası alırken, Kwang Yeong-seok da aldığı talimat üzerine izdiham ile ilgili dosyaları yok etmekten suçlu bulunarak, 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

YETKİLİLER GÖRMEZDEN GELMİŞTİ

İzdihamdan sorumlu tutulan 20'den fazla hükümet yetkilisi ve polis hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, yetkililerin kalabalık için gerekli kontrolleri uygulamadığı ve yardım için yapılan çağrıları görmezden geldiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı.

İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı. Koreli yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "ulusal yas" ilan etmişti. Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını istemişti.