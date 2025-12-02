Strazburg’da inşası süren Eyüp Sultan Külliyesi, Avrupa’nın en büyük cami projelerinden biri olarak yükselmeye devam ederken, Fransa’daki aşırı sağ çevrelerde dikkat çekici bir rahatsızlık oluşturdu. Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu üyesi Marion Maréchal, inşaat alanına giderek çektiği videoda projeyi hedef aldı.

Avrupa’nın en büyük cami projelerinden Eyüp Sultan Külliyesi, Strazburg siluetinde yükseldikçe Fransa’daki aşırı sağın paniği de büyüdü.

Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu üyesi Marion Maréchal, inşaat alanına giderek İslam karşıtı bir video çekti ve Müslüman toplumu hedef aldı.

Maréchal, “Erdoğan göçmenleri kontrol ediyor” iddiasıyla yine Türkiye’yi suçlayan söylemlerini sahneledi. Aşırı sağcı vekilin rahatsızlığı, Fransa’da güçlenen Müslüman varlığının hazmedilemediğini bir kez daha ortaya koydu.

AP üyesi Marion Maréchal Le Pen, "Bu muazzam Türk camisi İstanbul'da değil Strasbourg'da bulunuyor." dedi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KÜLLİYESİ BÜYÜDÜKÇE TEPKİLER DE AÇIĞA ÇIKTI

32 milyon avroluk bütçesiyle yükselen Eyüp Sultan Camii, iki minaresi ve külliye yapısıyla yalnızca Strazburg’un değil, Avrupa’nın yeni simge yapılarından biri olmaya hazırlanıyor.

Müslüman toplum tarafından bir medeniyet izi olarak görülen bu dev eser, Fransa’daki aşırı sağın korku kampanyalarının merkezine dönüşmüş durumda.

VEKİL NE DEDİ?

"Bu proje radikal bir Türk örgütünün işi. Erdoğan hükümeti göçmenleri kontrol etmek istiyor" diyen vekil Türkiye'yi suçladı.

Külliyenin hemen yanında Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatını uygulayan ilkokul, ortaokul ve lise de yer alıyor. Bu okullarda öğrencilere Türkçe ve din dersleri de veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu bu okulda 1000 civarında öğrenci öğrenim görüyor.

AŞIRI SAĞCI VEKİLİN İSLAMOFOBİK ÇIKIŞI AVRUPA’DA TEPKİ ÇEKTİ

Marion Maréchal video çekerek camiyi hedef alırken, Müslümanları seçim malzemesi haline getirip nefret dilini yükseltti.

Açıklamasında, “Müslümanlara engel olmalıyız, ülkemizi satıyorlar” ifadelerini kullanarak hem Türkiye’yi hem Avrupa’daki Müslüman toplumu hedef gösterdi. Yerel yönetimleri de suçlayarak cami izinlerini seçim kozuna dönüştürmeye çalıştı.

23 metre yüksekliğinde 1 minaresi, 15 metre yüksekliğinde 1 ana kubbesi ve 7 küçük kubbesi bulunan caminin, mermerleri Konya'dan, kapılar Maraş'tan getirildi ve bünyesinde özel Manisa yün halısı kullanıldı.

EYÜP SULTAN CAMİİ AVRUPA’DA OSMANLI ZARAFETİNİ YANSITIYOR

Mimar Muharrem Hilmi Şenalp imzası taşıyan Eyüp Sultan Külliyesi, Osmanlı mimarisinin zarafetini modern işlevsellikle birleştiren bir eser olarak dikkat çekiyor.

Merkezi kubbe, iki minare ve külliye düzeniyle Avrupa’da nadir görülen bir mimari anlayışı temsil ediyor. Projede mescid, kütüphane, kültür merkezi, eğitim salonları ve sosyal alanlar bulunuyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi.

3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami; Strazburg’daki Müslüman topluluğun yıllardır beklediği modern ve güçlü bir merkez olma niteliği taşıyor. 600 araçlık otopark, geniş hizmet alanları ve kültürel tesisler, külliyeyi yalnızca ibadethane değil bir merkez haline getiriyor.

Strazburg’daki bu külliye, yalnızca bir ibadethane değil; Avrupa’daki Müslüman toplum için özgüven, kültür ve medeniyetin yeni bir simgesi olarak yükseliyor. Aşırı sağın rahatsızlığı da tam bu nedenle büyüyor.

OSMANLI MİMARİSİYLE 12 YILLIK DEV ESER

Fransa’nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik Eyüp Sultan Camisi 2021 yılında büyük bir törenle kapılarını açtı.

Eyüp Sultan Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, yerel yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

ROUBAİX'TEN JEST: CADDEYE "İSTANBUL" ADI VERİLDİ

Roubaix Belediyesi, camiye çıkan ana caddenin adını "İstanbul Caddesi" yaparak açılışa anlamlı bir jestte bulunmuştu.

