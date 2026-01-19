Çin’de bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere 66 kişi yaralandı. Kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında patlama oldu. Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında dün gündüz saatlerinde gerçekleşen patlama çevredeki yerleşimlerde sarsıntıya yol açtı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Şiddetli patlama sırasında fabrikada bulunan 2 işçi öldü, 3'ü ağır 66 işçi yaralandı. 5 işçiden halen haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

