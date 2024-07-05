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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’dan dünyaya Gazze eleştirisi yaptı: Sistemin sütunları artık sallanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’dan dünyaya Gazze eleştirisi yaptı: Sistemin sütunları artık sallanıyor
Erdoğan, Astana, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı “16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır” dedi.

YÜCEL KOÇ ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi.

ŞİÖ’nün genişletilmiş toplantısına katılan Erdoğan, zirve öncesinde bazı liderlerle buluştu. 

Cumhurbaşkanı, Astana ziyaretinin ikinci gününde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Âl Sani ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’dan dünyaya Gazze eleştirisi yaptı: Sistemin sütunları artık sallanıyor - 1. Resim

 

Zirve boyunca Rus lider Vladimir Putin dâhil hemen hemen bütün liderlerle bir araya gelen Erdoğan, ŞİÖ Genişletilmiş Oturumu’nda bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasının neredeyse tamamını Gazze’ye ayırdı. Acıların son bulması için bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanmasının şart olduğunu söyleyen Erdoğan “Kural temelli uluslararası sistemin sütunlarının sarsılmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunun en son ve acı örneği hepimizin gözleri önünde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında sergilenmektedir” dedi.

“BASKI ARTMALI”

Erdoğan, şöyle devam etti: 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır. Gazze’deki yıkıma son verilmesi için İsrail’in durdurulması ve baskının artırılması lazım. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’dan dünyaya Gazze eleştirisi yaptı: Sistemin sütunları artık sallanıyor - 2. Resim

“GAZZE’DE VARIZ”

Gazze’ye gönderilen yardımların üçte birini Türkiye olarak biz üstlendik. Dört milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası toplumunda sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini dile getiriyoruz.

“BARIŞ KUŞAĞI…”

Türkiye olarak güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız, insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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