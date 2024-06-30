Denizde buldukları şişe sonları oldu! Ne olduğunu bilmeden içtiler, 4 kişi öldü

Sri Lanka'da dört balıkçı, denizde buldukları şişedeki bilinmeyen sıvıyı tüketmeleri sonucu hayatını kaybetti, iki balıkçının ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sri Lanka'da sel ve heyelan peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sri Lanka'da sel ve heyelan peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir grup balıkçı, denizde bir şişe buldu. Adanın güney kıyısında, Tangalle kasabasından yaklaşık 320 deniz mili (592 km) uzaklıkta balık tutma gezisindeyken buldukları şişede alkol olduğunu düşünen balıkçılar, şişenin içindeki sıvıyı tüketti.

BBC'nin haberine göre; ne olduğu bilinmeyen sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybederken, ikisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Dairesi Genel Müdürü, donanmanın balıkçıları kıyıya geri getirmeye çalıştığını ifade etti.

DİĞER EKİPLERE DE DAĞITMIŞLAR

Balıkçıların tedavi amacıyla karaya dönmeleri için yeterli zaman olmadığı endişesiyle bölgeye tıbbi yardım sağlandı. Balıkçıların şişelerin bir kısmını bölgede faaliyet gösteren diğer ekiplere dağıttığı öğrenildi.

ŞİŞELERİN İÇERİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın, başkent Colombo'ya yaklaşık 120 mil (193 km) uzaklıkta bulunan sahil kasabasında, hala hayatta olan denizcilerin karaya geri gönderilmesi çağrısında bulunan protestolara yol açtığı bildirildi.

Yetkililer şu anda şişelerin içeriğini araştırıyor.