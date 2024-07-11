Denize girdi, 80 kilometre sürüklendi! 21 yaşındaki kadın 36 saat sonra kurtarıldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Japonya'da denize giren 21 yaşındaki kadın, yaklaşık 80 kilometre boyunca sürüklendi. Bir geminin radyo sinyali ile yeri saptanan kadın 36 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.
Japonya'nın Şizuoka eyaletinin Şimoda kentindeki bir sahilde arkadaşıyla yüzen 21 yaşındaki Çinli kadın kayboldu. Alınan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, helikopter yardımıyla Çinli kadını saatlerce aradı.
Her yerde aranan kadın, bölgede seyreden bir nakliye gemisi mürettebatının saptadığı radyo sinyali vasıtasıyla Boso Yarımadası açıklarında tespit edildi.
BİLİNCİ AÇIK KURTARILDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Yüzme simidi içinde bulunan ve sahil güvenlik helikopteriyle tam 36 saat sonra kurtarılan kadının bilincinin açık olduğu ve uzun süre susuz kaldığı bildirildi.
Helikopterle denizden çıkarılan kadın, olay yerindeki ilk müdahale sonrası kıyı kenti Yokohama'da hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜKLENDİĞİNİ 30 DAKİKA SONRA FARK ETMİŞ
21 yaşındaki Çinli kadının, yüzmeye başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra sürüklendiğini fark ettiğini ve plaja geri dönmeyi başaramadığını söylediği aktarıldı.
Kadının, denize girdiği 'Şirahama Ohama' sahilinden 80 kilometre mesafedeki Boso Yarımadası açıklarına kadar sürüklendiği saptandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı