Denize girdi, 80 kilometre sürüklendi! 21 yaşındaki kadın 36 saat sonra kurtarıldı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme:

Japonya, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Japonya'da denize giren 21 yaşındaki kadın, yaklaşık 80 kilometre boyunca sürüklendi. Bir geminin radyo sinyali ile yeri saptanan kadın 36 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.

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