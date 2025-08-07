Dev şirket İsrail’le anlaşma yaptı! Filistinlilerin 'saatte 1 milyon tane aramasını' dinledi

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Araştırma, The Guardian'a sızdırılan Microsoft belgeleri ile 11 Microsoft çalışanı ve İsrail istihbarat kaynağıyla yapılan görüşmeye dayanıyor.

ABD'Lİ ŞİRKET İDDİALARI YALANLADI

Microsoft'tan yapılan açıklamada şirketin ürettiği teknolojinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığı öne sürülürken bir şirket sözcüsü araştırmaya cevap olarak ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadığını söyledi.

''MICROSOFT TEKNOLOJİSİ GAZZE SALDIRILARINDA KULLANILDI''

Öte yandan üç İsrail istihbarat kaynağı, Birim "8200"ün bulut tabanlı istihbarat verilerinin son iki yıldır Gazze'de ölümcül hava saldırıları planlamak için kullanıldığını ve bu bilgilerin Batı Şeria'daki alıkoymalara ve saldırılara zemin hazırladığını belirtti.

İSRAİL İSTİHBARATI İLE MICROSOFT İŞBİRLİĞİ 2021'DEN BERİ SÜRÜYOR

Araştırma, dönemin Birim "8200" komutanı Tuğgeneral Yossi Sariel'in İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze'deki milyonlarca Filistinlinin görüşmelerinin tamamını ordu istihbaratına ait sunucularda depolayamadıkları gerekçesiyle Microsoft'a başvurduğunu gösterdi.

Microsoft'un ABD'nin Seattle eyaletindeki genel merkezinde Tuğgeneral Sariel ile ABD'li bilişim şirketinin CEO'su Satya Nadella'nın 2021 yılında toplantı yaptığı belirtildi. Nadella'nın Sariel ile yaptığı görüşmede, Microsoft için "kritik" olarak tanımladığı ortaklığı desteklemek için kaynak sağlama taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

İkili arasında görüşmenin ardından Microsoft mühendislerinden oluşan özel bir ekibin, Birim "8200"ün bilişim şirketinin sanal depolama hizmetini kullanmasına imkan tanıyan bir model oluşturmak için İsrail askeri istihbaratıyla çalışmaya başladığı bildirildi.

İsrailli bir istihbarat kaynağına göre, söz konusu Microsoft çalışanlarından bazıları Birim "8200"ün eski mensuplarıydı, bu da işbirliğini "çok daha kolay" hale getiriyordu.

SAATTE BİR MİLYON ARAMAYI DEPOLAYABİLDİLER

İsrail kaynakları, Microsoft'un yüksek depolama ve hesaplama gücünün İsrail askeri istihbarat birimine "saatte bir milyon aramayı" depolama imkanı verdiğini belirtti.

FİLİSTİNLİLERE AİT 200 MİLYON SAATLİK SES KAYDI SAKLANDI

Microsoft'tan sızdırılan belgeler, Temmuz 2025 itibarıyla 11 bin 500 terabaytlık İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünü Hollanda'daki Microsoft sunucularında depoladığı ve bir kısmını ise İrlanda ve İsrail'de depoladığını gösterdi.

Söz konusu 11 bin 500 terabaytlık verinin Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtildi. Bu verilerin ne kadarının doğrudan Birim "8200" tarafından depolandığının bilinmediği aktarıldı.

Araştırma, ordu bünyesindeki çok sayıda birimin Microsoft'tan bulut bilişim hizmeti satın aldığını ve bilişim şirketinin İsrail'deki tüm büyük askeri altyapılarda iz bıraktığını da ortaya çıkardı.

Sızdırılan belgeler, Microsoft yönetiminin şirketin Birim 8200 ile ilişkileri geliştirmeyi karlı bir iş fırsatı olarak gördüğünü ve bunu "Azure" için "inanılmaz derecede güçlü bir marka anı" olarak nitelendiğini gösterdi.