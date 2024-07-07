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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan iki kritik görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;dan iki kritik görüşme
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Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Mısırlı mevkidaşı Abdellatty ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Mısır Dışişleri Bakanı olarak yeni atanan Badr Abdelatty ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Bakan Fidan görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi.

Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 

MISIRLI MEVKİDAŞINA TEBRİK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi.
Düzenleyen:  - Dünya
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