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    • Dokuz yıl sonra bir ilk! Bakan Fidan'ın resmi ziyaretinde dikkat çeken detay

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Romanya'da bir araya geldi. Bu ziyaret ile birlikte dokuz yıl sonra ilk kez Türk bir dışişleri bakanı, ülkede resmi temaslarda bulunmuş oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dokuz yıl sonra bir ilk! Bakan Fidan&#039;ın resmi ziyaretinde dikkat çeken detay
    Hakan Fidan, Romanya, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışında önemli temaslara devam ediyor. Bu kapsamda Romanya'ya giden Fidan, ülkenin başkenti Bükreş'te Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ve Romanya Senatosu Başkanı Nicolae Ionel Ciuca ile resmi temaslarda bulundu.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Ciolacu ve Senato Başkanı Ciuca tarafından Bükreş'te kabul edildi. Görüşmeler birebir ve heyetler arası olarak gerçekleştirildi.

    FİDAN'DAN ÖNEMLİ TEMASLAR

    Fidan ayrıca Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Ahmet Varol, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep ve Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile de bir araya geldi.

    Dokuz yıl sonra bir ilk! Bakan Fidan'ın resmi ziyaretinde dikkat çeken detay

    DOKUZ YIL SONRA İLK KEZ

    Bakan Fidan'ın Romanya ziyaretiyle birlikte, bir Türk dışişleri bakanı 9 yıl aradan sonra ilk kez ülkeyi ziyaret etti.

    Romanya ve Türkiye, yakın zamanda bir Karadeniz mayın temizleme anlaşması imzalamış, geçen yıl ise Romanya TB2'ler için BAYKAR'la 321 milyon dolarlık drone sözleşmesi imzalamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan FidanRomanya
    Haberler > Dünya > Dokuz yıl sonra bir ilk! Bakan Fidan'ın resmi ziyaretinde dikkat çeken detay
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