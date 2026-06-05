Sosyal medya fenomeni Ashlee Jenae’nin Tanzanya'daki lüks bir tatil köyünde gerçekleşen gizemli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yetkililer, 31 yaşındaki fenomenin nişanlandıktan sadece birkaç gün sonra bornoz kuşağıyla kendisini dolaba asarak intihar ettiğine hükmetti.

Gerçek adı Ashly Robinson olan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ashlee Jenae, geçtiğimiz Nisan ayında nişanlısı Joe McCann ile birlikte doğum gününü kutlamak üzere Tanzanya’ya gitmişti.

NİŞANLANDIKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA ÖLÜ BULUNMUŞTU

3 Nisan'da bir safari sırasında evlilik teklifi alan ve bu mutlu anları takipçileriyle paylaşan Jenae, bu peri masalından yalnızca birkaç gün sonra, kaldıkları lüks otel odasında baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, 9 Nisan'da hayatını kaybetti.

Dolapta asılı halde bulunmuştu! Ünlü fenomenin ölümündeki sır perdesi aralandı

BORNOZ KUŞAĞIYLA ASMIŞ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, trajik olaydan hemen önce çift arasında hararetli bir tartışma yaşandığı tespit edildi. Akşam kontrolü sırasında odadan cevap alamayınca içeri giren bir otel görevlisi, Ashlee'yi gardırobun içinde bornoz kuşağıyla asılı halde buldu. İlk otopsi raporlarında da ölüm nedeninin boğulmaya bağlı beyin hipoksisi olduğu kesinleşti.

NİŞANLISI, 11 SAAT BOYUNCA DURUMU GİZLEMİŞ

Trajik ölümün ardından Ashlee’nin ailesi, kızlarının intihar ettiğine inanmadığını belirterek nişanlısı Joe McCann’i hedef aldı. Aile, Joe'nun durumun ciddiyetini gizlediğini ve kendilerine haber vermek için 11 saat beklediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve pasaportunu gönüllü olarak polise teslim eden Joe McCann resmi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

Dolapta asılı halde bulunmuştu! Ünlü fenomenin ölümündeki sır perdesi aralandı

Olay sonrasında aile ile Joe McCann arasındaki ipler tamamen koptu. McCann’e ateş püsküren aile, Joe’yu cenazeye çağırmadı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Joe McCann ise yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, Ashlee'yi "en iyi arkadaşı, sırdaşı ve nişanlısı" olarak tanımladı.

Tanzanyalı yetkililerin verdiği resmi kararla hukuki süreç tamamlanmış olsa da, aile ve nişanlı arasındaki gerilim sürüyor.

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