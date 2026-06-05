İngiltere’de siber güvenlik alarmı… İngiliz milletvekili Graeme Downie, Çin üretimi akıllı elektronik sigaraların bluetooth ve mobil uygulamalar üzerinden cep telefonlarına sızarak veri toplayabileceği uyarısında bulundu. İngiliz hükümetine 'acil inceleme' çağrısı yapılırken, uzmanlar milyonlarca kullanıcının siber saldırı tehdidi altında olabileceğini belirtiyor.

İngiltere’de İşçi Partisi milletvekili Graeme Downie, Çin üretimi akıllı elektronik sigaraların ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini belirterek hükümeti alarma geçirdi.

‘SİBER SALDIRI RİSKİNE KAPI ARALIYOR’

Bluetooth bağlantısı, dokunmatik ekran ve mobil uygulama entegrasyonu gibi özelliklere sahip yeni nesil elektronik sigaraların kullanıcı verilerini toplayabileceği ve siber saldırılara kapı aralayabileceği ifade edildi.

Milletvekilinin açıklamaları, ABD’de bazı senatörlerin Çin’de üretilen gelişmiş elektronik sigaraların akıllı telefon bağlantılarını kullanarak hassas bilgilere erişebileceği yönündeki uyarılarının ardından geldi.

Telefonunuzla eşleşiyorsa dikkat! Cebinizdeki casus adım adım izliyor olabilir

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI TAKİP EDEN UYGULAMALARLA ENTEGRE

Yeni nesil cihazların, kullanıcıların sigara tüketim alışkanlıklarını takip eden analiz sistemleri ve kullanım verilerini kaydeden uygulamalarla entegre çalıştığı belirtiliyor.

CEBİNİZDEKİ ELEKTRONİK SİGARA, VERİLERİNİZİ TOPLUYOR OLABİLİR

Aynı zamanda Güvenli Teknoloji Koalisyonu Başkanı olan Downie, kamuoyunun bu cihazların oluşturabileceği riskler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. The Sun gazetesine konuşan Downie, “Bir kişinin cebindeki elektronik sigara, fark edilmeden veri toplamak veya hareketlerini izlemek amacıyla kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Telefonunuzla eşleşiyorsa dikkat! Cebinizdeki casus adım adım izliyor olabilir

ABD’den gelen uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirten Downie, Çin’de üretilen ve internet bağlantısına sahip elektronik sigaraların İngiltere’de satışının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Milyonlarca cihazın, devletin teknoloji sektöründe geniş yetkilere sahip olduğu Çin’de üretildiğine dikkat çeken Downie, elde edilen verilerin kimlerin erişimine açık olduğu konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu savundu.

Telefonunuzla eşleşiyorsa dikkat! Cebinizdeki casus adım adım izliyor olabilir

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ise internete bağlanabilen her cihaz gibi akıllı elektronik sigaraların da belirli riskler taşıdığına dikkat çekti. Merkezden yapılan açıklamada, kullanıcıların ek özelliklerin çevrimiçi bağlantıya değip değmeyeceğine kendilerinin karar vermesi gerektiği belirtilirken, bu tercihin beraberinde getirebileceği muhtemel güvenlik sonuçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası