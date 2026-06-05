Brezilya’da 37 yaşındaki bir kadın, kendisini 12 yaşında istismardan kaçan bir kız çocuğu olarak tanıtarak 14 ay boyunca bir ailenin yanında yaşadı. Sahte kimlik ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanan kadının, benzer yöntemlerle farklı şehirlerde de birçok kişiyi kandırdığı ortaya çıktı.

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde yaşayan bir çift, Amanda Maria Souza de Oliveira’yı uzun süre kimsesiz bir çocuk sanarak evlat edindi. “Gabrielle” takma adını kullanan 37 yaşındaki kadın, bir kiliseye başvurarak kendisini istismardan kaçan 12 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıttı. Kısa sürede koruyucu aile bulunan Oliveira, 14 ay boyunca ailenin yanında kaldı.

Kadının gerçek kimliği, bir akrabanın durumdan şüphelenerek polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada Oliveira’nın farklı şehir ve eyaletlerde de benzer yöntemler kullandığı belirlendi.

12 yaşında sanarak evlat edindikleri çocuk 37 yaşında çıktı! Herkesi ayakta uyutmuş

FARKLI ŞEHİRLERDE BENZER YÖNTEMLER KULLANARAK EVLERE SIZMIŞ

Polis, şüphelinin çeşitli takma isimlerle hareket ettiğini, aile içi şiddet, zorla fuhuş ve kötü muamele gibi uydurma hikâyeler anlatarak insanların güvenini kazandığını öne sürdü.

OTİZMLİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Soruşturmaya göre Oliveira, daha küçük görünmek için davranışlarını değiştirdi, ses tonunu inceltti ve otizm ile çeşitli sağlık sorunları yaşadığını iddia etti. Ayrıca görünümünü açıklamak için zorla hormon ilaçları kullanmaya zorlandığını öne sürdü.

12 yaşında sanarak evlat edindikleri çocuk 37 yaşında çıktı! Herkesi ayakta uyutmuş

BİBERON, EMZİK,OYUNCAK

The Sun’ın haberine göre yetkililer, şüphelinin çevresindekileri ikna etmek amacıyla biberon, emzik ve oyuncak kullandığını, zaman zaman sahte panik ataklar geçirerek destek toplamaya çalıştığını belirtti.

12 yaşında sanarak evlat edindikleri çocuk 37 yaşında çıktı! Herkesi ayakta uyutmuş

Polis ekipleri, sorgu sırasında Oliveira’nın suçlamaları kabul ettiğini ileri sürdü. Yetkililer, dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanımı suçlarından yargılanan şüphelinin, psikiyatrik değerlendirme süreci tamamlanana kadar Joinville Kadın Cezaevi’nde tutuklu kalacağını açıkladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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