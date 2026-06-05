Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa hava yolu şirketine ait "Boeing 787-9" tipi yolcu uçağının burun kısmı, ön iniş takımındaki sorun nedeniyle apronun zeminine oturdu. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, olay esnasında uçakta yolcu olmadığı, mürettebat ve yer hizmetleri personelinden yaralananlar olduğu bildirildi.

Almanya’daki Frankfurt Havalimanı korku dolu anlara sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lufthansa filosuna ait "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağın terminal kapısı yakınında bulunduğu, ön iniş takımının çökmesi sonucu burun kısmının aprona temas ettiği görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve acil durum ekibi sevk edildi.

Olay sırasında yanaştırılmış bagaj yükleme aracının, burun kısmının aşağı inmesiyle uçağın gövdesi altında sıkıştığı görüldü.

Frankfurt Havalimanında korku dolu anlar! Uçağın ön iniş takımı çöktü

YOLCULAR HENÜZ ALINMAMIŞTI, MÜRETTEBAT YARALANDI

Lufthansa'dan yapılan ilk açıklamada, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı, ancak uçağın içinde ve çevresinde hazırlık yapan bazı mürettebat üyeleri ile personelin yaralandığı açıklandı. Şirket, olayın ardından kriz masası oluşturduğunu ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Frankfurt Havalimanında korku dolu anlar! Uçağın ön iniş takımı çöktü

İnternette yayımlanan görüntülerde uçağın burun kısmının aniden aşağı doğru hareket etmesi, ön iniş takımının öne doğru katlanması ve bazı parçaların koptuğu anlar yer alıyor. Aynı zamanda, görüntülerin paylaşılmasıyla motorların da zemine temas etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hessen eyaleti kamu yayıncısı Hessenschau'da yer alan habere göre, Lufthansa ve havalimanı işletmecisi Fraport, Terminal 1'de meydana gelen olayı doğrularken, "Herne" adı verilen Boeing 787-9 tipi uçağın, ocak ayı ortasından bu yana tarifeli seferlerde kullanıldığı belirtildi.

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