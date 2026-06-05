ABD, Havana yönetimi üzerindeki baskıyı artırarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yaptırım listesine aldı. Sosyal medya hesabından karara tepki gösteren Diaz-Canel, "Bu adımlar, ablukayı ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve hukuk danışmanı Manuel Anido Cuesta ile eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis yaptırım listesine alındı.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Yaptırımlar kapsamında, listedeki isimlerin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı.

AMBARGO VE EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Yeni yaptırımların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik ambargoları genişleten kararnameyi imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Ocak ayında Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesinin ardından ABD’nin Küba'ya karşı başlattığı enerji ablukası; ada ülkesinde ciddi elektrik kesintilerine, gıda kıtlığına ve ekonomik krize yol açmıştı. Washington yönetiminin attığı bu son adımın, eski lider Raul Castro'ya yöneltilen suçlamaların ardından Havana hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

DIAZ-CANEL'DEN TEPKİ VAR

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili ABD Hazine Bakanlığına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini hedef alan yeni tehditkar açıklamalarda bulunduğunu belirten Diaz-Canel, "Hazine Bakanlığı ise Kübalı liderlerin, kuruluşların ve şirketlerin isimlerini gayrimeşru bir yaptırım listesine ekledi. Bu adımlar, ablukayı ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, şöyle devam etti:

"Bu siyasi körlük, ülkemize karşı son haftalarda uygulamaya konulan ve Küba halkına zarar vermek üzere tasarlanan baskıcı uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Emperyalist hükümetin saldırganlığı ve sapkınlığı en kötü senaryolarla yüzleşme ve emperyalist saldırıya karşı direnme kararlılığımıza çarpıp geri dönecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası