Dubai'de selde mahsur kalan kedi, aracın kapısına tutunarak yardım bekledi

Dubai'de yoğun yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalan kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vuran selde bir aracın kapı koluna tutunarak hayatta kalmaya çalışan kedi, polis tarafından kurtarıldı.

Körfez ülkesi BAE'yi vuran rekor yağış, hayatı felç etti. Dubai başta olmak üzere farklı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar sular altında kaldı.

DUBAİ POLİSİ KURTARDI

Sel suyunda mahsur kalan bir kedi, otomobilin kapı koluna tutunarak yardım bekledi. Hayatta kalmaya çalışan kedinin yardımına Dubai polisi koştu. Bir polis, kanoyla yaklaşarak kediyi kurtardı. Dubai Medya Ofisi kurtarma anlarının yer aldığı videoyu, "Dubai'de her hayat önemlidir" notuyla paylaştı.

SON 75 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Öte yandan BAE’de 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



