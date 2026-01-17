Damadın takıntısı, düğün gecesinde geline kabus yaşattı. Genç kadın, eşinin verdiği sözleri hiçe sayması ve yaptığı kötü şaka üzerine nikahtan sadece 48 saat sonra boşanma davası açtı. Olay, sosyal medyada gündem oldu.

Hikayesini Reddit’e paylaşan gelin, eski eşi Jake’in düğün öncesi dönemde internette dolaşan “şaka videolarına” takıntılı hale geldiğini anlattı. Gelinlerin küçük düşürüldüğü görüntülerden rahatsız olduğunu defalarca dile getirdiğini belirten genç kadın, bu tür bir davranışa asla izin vermeyeceğini söyledi. Jake ise eşine net bir söz verdi: “Asla böyle bir şey yapmayacağım.”

Ancak düğün hazırlıkları sırasında yaşanan bazı detaylar, yaklaşan krizin habercisi oldu. Damat, pastayı ve fotoğrafçıyı gelinden habersizce seçti. Her şey normal görünse de asıl kriz düğün gecesinde patlak verdi.

SURATINI PASTAYA BASTI

Pasta kesme anında, davetlilerin alkışları arasında Jake, verdiği sözleri unuttu. Genç kadının başını sertçe pastaya bastıran damat, gelinliği ve makyajı korkunç hale getirdi. O sırada fotoğrafçıya dönerek, “İşte bizim düğün fotoğrafımız bu!” demesi, gelini çileden çıkardı.

Düğünde rezil şaka: Gelin 2 gün sonra boşanmaya koştu

GÖZYAŞLARIYLA SALONU TERK ETTİ

Gelin şok ve gözyaşlarıyla salonu terk ederken, onu sakinleştirmeye çalışan kişi damat değil, kayınbiraderi Frank oldu. Frank, ağabeyinin yıllardır başkalarını küçük düşürerek eğlendiğini ve kendi doğum günlerini bile sabote ettiğini anlattı. Ayrıca gelinine şu sözlerle destek verdi:

“Daha iyisini hak ediyorsun. Kardeşimin ne hissettiği umurumda değil. Bu durumu kendi yaptı.”

Ailelerin “Basit bir şaka için yuva yıkılmaz” yönündeki baskısına rağmen genç kadın kararından vazgeçmedi. Nikahtan iki gün sonra boşanma dilekçesi veren gelin, kararını şöyle savundu:

“Defalarca rica etmeme rağmen bana bunu yapıyorsa, ona hiçbir konuda güvenemem. Bugün pastaya başımı bastıran, yarın çok daha önemli konularda duygularıma ve kararlarıma saygı göstermez.”

MİZAH DEĞİL, SAYGISIZLIK

Genç kadının hikayesi kısa sürede binlerce yorum aldı. Yorumların çoğunda, yaşananların sadece bir “mizah anlayışı farkı” değil, saygısızlık ve karakter sorunu olduğu vurgulandı.

