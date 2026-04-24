Fas’ın Nador kentinde 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sokak hayvanlarına yönelik müdahaleler yapıldığı iddiaları uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Hayvan hakları örgütleri olayın bağımsız şekilde soruşturulmasını istiyor.

Fas’ın Nador kentinde, 2030 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sokak köpeklerine yönelik toplu müdahalelerde bulunulduğu iddiaları gündem oldu. Uluslararası Hayvan Refahı Koruma Komitesi (IAWPC), yerel yetkililerin sokak köpeklerini hedef alan operasyonlar düzenlediğini ve bunun “şiddetli ve kabul edilemez” görüntülere yol açtığını öne sürdü.

SOKAK KÖPEKLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Kuruluş tarafından Daily Mail ile paylaşılan iddialara göre, bazı mahallelerde sabah saatlerinde silahlı ekiplerin sokak köpeklerine ateş açtığı ve çok sayıda hayvanın hayatını kaybettiği belirtildi. Tanık ifadelerinde, olayların özellikle yerleşim bölgelerinde gerçekleştiği ve sokaklarda kan izleri görüldüğü ileri sürüldü.

Fas sokaklarında tahminen üç milyon sokak köpeği yaşıyor.

Kaynak: IAWPC

VERİLEN TAAHHÜTLERLE ÇELİŞİYOR

IAWPC temsilcileri, bu uygulamaların Fas’ın Dünya Kupası adaylık sürecinde verdiği “insani yöntemler kullanılacağı” taahhütleriyle çeliştiğini savundu. Kuruluş, ülkede daha önce başlatılan “yakala-kısırlaştır-aşıla-sal” programına rağmen sahada farklı uygulamaların görüldüğünü iddia etti.

Uluslararası Hayvan Hakları Koalisyonu (IAWPC), sokaklarda devriye gezen silahlı adamları gösteren şok edici birkaç fotoğraf paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİK İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Fas’ın Londra Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti. Açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik herhangi bir katliam planının bulunmadığı, ülkede hayvan refahı için kısırlaştırma ve aşılama programlarının sürdüğü ifade edildi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ev sahibi ülkelerin hayvan refahı taahhütlerinin takip edildiğini ve süreçlerin denetlendiğini belirtmişti. Kurumun, son iddialarla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğu bildirildi.

Hayvan hakları savunucuları ise bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunarak, Dünya Kupası hazırlıklarının “şeffaf ve insani standartlara uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini” vurguluyor.

Hollywood oyuncusu Mark Ruffalo da IAWPC kampanyasına destek vererek X'te yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı: "Küresel bir spor etkinliğine hazırlanmak için milyonlarca köpeği öldürmek ilerleme değil, ahlaki bir başarısızlıktır."

Haberle İlgili Daha Fazlası