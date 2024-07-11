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Dünyada bir ilk! Güney Kore'den 'Star Wars' projesi: Lazer silahları ile vuracak

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Dünyada bir ilk! Güney Kore&#039;den &#039;Star Wars&#039; projesi: Lazer silahları ile vuracak
Güney Kore, Lazer Silahları, Haber

Dünya Haberleri

Güney Kore, bu yıl Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarını düşürmek için 'lazer silahları' kullanmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle birlikte Güney Kore, bu tür silahları orduda konuşlandıran ve kullanan ilk ülke olacak. 

Güney Kore, Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarını vurmak için yeni bir hamle hazırlığında. Dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanan ülke, yeni programını 'Star Wars projesi' olarak adlandırdı.

Güney Kore'nin silah tedarik ajansı, bu yıl Kuzey Kore insansız hava araçlarını vurmak için lazer silahlarının konuşlandıracağını duyurdu.

Bununla birlikte Güney Kore, bu tür silahları orduda konuşlandıran ve kullanan dünyanın ilk ülkesi olacak.

ATIŞ BAŞINA 1.45 DOLARLIK MALİYET

Reuters'ın haberine göre; Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) yaptığı açıklamada, Güney Kore ordusunun Hanwha Aerospace 012450.KS ile geliştirdiği insansız hava araçlarını vuran lazer silahlarının etkili ve ucuz olduğunu, atış başına 1.45 dolarlık bir maliyetiyle sessiz ve görünmez olduğunu belirtti.

Dünyada bir ilk! Güney Kore'den 'Star Wars' projesi: Lazer silahları ile vuracak - 1. Resim

'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' OLARAK NİTELENDİRDİ

DAPA, "Ülkemiz dünyada lazer silahlarını konuşlandıran ve kullanan ilk ülke haline geliyor ve ordumuzun Kuzey Kore'nin insansız hava aracı provokasyonuna cevap verme kabiliyeti daha da güçlenecek" ifadeleriyle bu silahları gelecekteki savaş alanında 'oyun değiştirici' olarak nitelendirdi.

10 İLA 20 SANİYEDE DÜŞÜRÜYOR

DAPA sözcüsü ise yaptığı açıklamada, lazer silahlarının 10 ila 20 saniye boyunca ışık huzmeleri kullanarak insansız hava araçlarının motorlarını veya diğer elektrikli ekipmanlarını yaktığını, böylece uçan insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
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