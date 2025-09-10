Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya’dan 40 ışık yılı uzaktaki TRAPPIST-1e’de hayat izleri bulundu!

Dünya’dan 40 ışık yılı uzaktaki TRAPPIST-1e’de hayat izleri bulundu!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya’dan 40 ışık yılı uzaktaki TRAPPIST-1e’de hayat izleri bulundu!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

James Webb Uzay Teleskobu’nun son gözlemleri, Dünya’dan sadece 40 ışık yılı uzaklıktaki TRAPPIST-1e adlı ötegezegenin atmosferinde hayatı destekleyebilecek moleküllerin bulunabileceğini ortaya çıkardı.

Dünya’dan sadece 40 ışık yılı uzaklıkta yer alan TRAPPIST-1e ötegezegeninde, hayat için elverişli koşulların var olabileceğine dair güçlü bulgular elde edildi. 

James Webb Uzay Teleskobu’ndan (JWST) gelen yeni veriler, bilim insanlarını alarma geçirdi.

Dünya’dan 40 ışık yılı uzaktaki TRAPPIST-1e’de hayat izleri bulundu! - 1. Resim

ALTIN NOKTADA: TRAPPIST-1E, 'YAŞANABİLİR BÖLGE'NİN TAM ORTASINDA

TRAPPIST-1 sistemi, küçük bir kırmızı cüce yıldız etrafında dönen en az yedi gezegeni barındırıyor. 

Suyun sıvı halde bulunabileceği "Goldilocks bölgesi"nin tam ortasında ilginç veriler elde edildi.

Bilim insanları yıllardır bu gezegeni inceliyordu.  Sonuçlar ilk kez umut verici.

TRAPPIST-1e, Dünya gibi azot bakımından zengin bir atmosfere sahip olabilir.

ATMOSFER VAR, ÜSTELİK YAŞANABİLİR OLABİLİR

İngiltere’deki St Andrews Üniversitesi’nden Ryan MacDonald liderliğindeki araştırma ekibi, 2023 yılında JWST ile TRAPPIST-1e’yi gözlemledi. Yıldızın önünden geçerken alınan görüntüler, bu uzak dünyanın atmosferinde hayatı destekleyebilecek moleküller olabileceğine işaret etti.

MacDonald, “Verilerde bazı dalgalanmalar ve titreşimler var. Atmosferik modellememize göre, bunlar nitrojen bakımından zengin bir atmosferle ve metan gibi moleküllerle uyumlu” dedi.

DÜNYA DIŞI HAYAT İÇİN TARİHİ BİR AN MI?

Araştırma sonuçları, bu gezegenin atmosferinde su buharı, metan veya karbondioksit gibi kimyasalların bulunabileceğini gösterdi.

"TRAPPIST-1e'nin atmosferinde bu moleküller varsa, bu bizim bugüne kadar elde ettiğimiz en umut verici bulgu olabilir" diyen MacDonald, önümüzdeki yıllarda yapılacak gözlemlerin çok daha net sonuçlar vereceğine değindi.

15 GÖZLEME DAHA İHTİYAÇ VAR

Şu ana kadar dört JWST gözlemi tamamlandı. Ancak bilim insanlarına göre, hataların azaltılması ve kesin sonuçlara ulaşılması için 15 gözleme daha ihtiyaç var. 

Kaynak: Dış Haberler

Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi...2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde heyecanlandıran keşif! "İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber! Bunu yapan direkt ret alacak - DünyaABD'de vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber!Nepal’de protestocular TV binası ve hapishaneyi bastı! Çalışanlar camdan atlayarak kurtuldu - DünyaProtestocular TV binası ve hapishaneyi bastı!Wall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta - DünyaMİT'in istihbarat diplomasisi Amerikan basınındaGüney Kore’de askeri üste patlama! 2’si ağır 8 yaralı var - DünyaGüney Kore'deki askeri üste patlama! Çok sayıda yaralı varRus oligarka aitti! ABD açık artırmaya çıkardı... - DünyaSüper lüks yat değerinin çok altına satışa çıkarıldı1.200 füze ile hedef alındı! Maduro 'ABD doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyor' dedi - Dünya1.200 füze ile hedef alındı!
Sonraki Haber Yükleniyor...