Dünya’dan 40 ışık yılı uzaktaki TRAPPIST-1e’de hayat izleri bulundu!

Dünya’dan sadece 40 ışık yılı uzaklıkta yer alan TRAPPIST-1e ötegezegeninde, hayat için elverişli koşulların var olabileceğine dair güçlü bulgular elde edildi.

James Webb Uzay Teleskobu’ndan (JWST) gelen yeni veriler, bilim insanlarını alarma geçirdi.

ALTIN NOKTADA: TRAPPIST-1E, 'YAŞANABİLİR BÖLGE'NİN TAM ORTASINDA

TRAPPIST-1 sistemi, küçük bir kırmızı cüce yıldız etrafında dönen en az yedi gezegeni barındırıyor.

Suyun sıvı halde bulunabileceği "Goldilocks bölgesi"nin tam ortasında ilginç veriler elde edildi.

Bilim insanları yıllardır bu gezegeni inceliyordu. Sonuçlar ilk kez umut verici.

TRAPPIST-1e, Dünya gibi azot bakımından zengin bir atmosfere sahip olabilir.

ATMOSFER VAR, ÜSTELİK YAŞANABİLİR OLABİLİR

İngiltere’deki St Andrews Üniversitesi’nden Ryan MacDonald liderliğindeki araştırma ekibi, 2023 yılında JWST ile TRAPPIST-1e’yi gözlemledi. Yıldızın önünden geçerken alınan görüntüler, bu uzak dünyanın atmosferinde hayatı destekleyebilecek moleküller olabileceğine işaret etti.

MacDonald, “Verilerde bazı dalgalanmalar ve titreşimler var. Atmosferik modellememize göre, bunlar nitrojen bakımından zengin bir atmosferle ve metan gibi moleküllerle uyumlu” dedi.

DÜNYA DIŞI HAYAT İÇİN TARİHİ BİR AN MI?

Araştırma sonuçları, bu gezegenin atmosferinde su buharı, metan veya karbondioksit gibi kimyasalların bulunabileceğini gösterdi.

"TRAPPIST-1e'nin atmosferinde bu moleküller varsa, bu bizim bugüne kadar elde ettiğimiz en umut verici bulgu olabilir" diyen MacDonald, önümüzdeki yıllarda yapılacak gözlemlerin çok daha net sonuçlar vereceğine değindi.

15 GÖZLEME DAHA İHTİYAÇ VAR

Şu ana kadar dört JWST gözlemi tamamlandı. Ancak bilim insanlarına göre, hataların azaltılması ve kesin sonuçlara ulaşılması için 15 gözleme daha ihtiyaç var.