Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede Her yıl, milyonlarca kişi yemek, inanç, moda, kültür ya da güzel bir tatil için dört bir yanına akın ediyor. Euromonitor International'ın hazırladığı Şehir Destinasyon Endeksi'ne göre, bazı şehirler bu akın sayesinde diğerlerinin önüne geçerek en çok ziyaretçi çeken yerler olmayı sürdürüyor. İşte bu veriler ışığında belirlenen uluslararası varışlar bakımından dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri ve ziyaretçi sayıları:

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 10. KUALA LUMPUR, MALEZYA - 17.3 MİLYON ZİYARETÇİ Kuala Lumpur, genellikle sadece Petronas Kuleleri'nin görkemiyle anılsa da, asıl ruhunu sokaklarında saklıyor. Şehrin canlı ritmi, Jalan Alor'da açık ateşlerde tüten satay şişleri ve sokağa taşan plastik taburelerle kendini gösteriyor. Burada, kırmızı fenerlerle aydınlatılmış Taoist tapınaklarının hemen yanında camilerden yankılanan ezan sesleri duyuluyor; Hint baharatlarının kokusu, tropikal meyvelerin tatlılığıyla iç içe geçiyor. İnsanları buraya çeken de tam olarak bu katmanlı kültür yapısı: Malay, Çin ve Hint kültürlerinin iç içe geçmiş olması... Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan şehir, çoğunun sadece bir mola yeri olarak gördüğü bir destinasyon olsa da, burada kalmaya istekli olanları zengin deneyimlerle ödüllendiriyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 9. PARİS, FRANSA - 18.3 MİYON ZİYARETÇİ Her yıl 18 milyondan fazla ziyaretçi Paris'i ziyaret etmeye devam ediyor. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi şehrin vazgeçilmezleri arasında, ancak şehrin cazibesinin kaynağı şehirde yaşanan küçük anlardan ileri geliyor: sokağa bakan hasır bir sandalyede yenen bir kruvasan ya da Seine Nehri kıyısındaki yeşil kutularda keşfedilen bir kitap. Şehrin cazibesi, gezginlerin doyamadığı Paris yaşam tarzında yatıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 8. ANTALYA, TÜRKİYE - 18.6 MİLYON ZİYARETÇİ 2025 yılında 18 milyonu aşkın kişi Antalya'ya geldi ve bu da onu Akdeniz'in en işlek tatil kentlerinden biri haline getirdi. Sahil şeridi, plajlar ve turkuaz koylar gibi rahat bir ulaşım vaadi sunarken, tarih günlük yaşamın içine sızmayı sürdürüyor. Eski şehir Kaleiçi, Osmanlı evleriyle çevrili dar sokakları gizlerken, liman hala Roma temellerinin kıvrımlarını takip ediyor. Tatil köylerinin ötesinde, şehrin arkasında keskin bir şekilde yükselen dağ zirveleri, bir zamanlar antik Likya yerleşimlerini şekillendiren manzaraları hatırlatıyor. Antalya, tatil köylerinin rahatlığı ve gözle görülür antik çağ arasındaki bu etkileşimle ziyaretçilerini çekmeye devam ediyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 7. MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN (18,7 MİLYON ZİYARETÇİ) Mekke geçen yıl, sayıları 19 milyona yaklaşan hacı ve umreciyi ağırladı. Bu listenin diğer şehirlerinden farklı olarak, Mekke bir ibadet merkezi olmasıyla öne çıkıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 6. DUBAİ, BAE - 19,5 MİLYON ZİYARETÇİ Dubai, geçen yıl k 19,5 ziyaretçiyle listenin altıncı sırasında yer aldı. Şehir, her şeyi bir arada sunduğu için ilgi çekiyor. Yüksek katlı oteller, Michelin yıldızlı restoranlar , tasarımcı mağazaları ve beyaz kumlu plajlar birbirinden sadece birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor ve bu da günlük yaşamı keyifli kılıyor. İster yıldızların altında akşam yemeğiyle biten bir çöl safarisi, ister spalar, alışveriş merkezleri ve kafeler arasında geçirilen bir hafta sonu olsun , insanları tekrar tekrar buraya gelmeye teşvik eden şey bu lüks vaadinden kaynaklanıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 5. İSTANBUL, TÜRKİYE - 19.7 MİLYON ZİYARETÇİ Yaklaşık 20 milyon kişi 2025 yılında İstanbul'a ayak bastı. Vapurlar, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar Boğaz'ı dolaşarak yolcuları kıtalar arasında taşıyor. Sultanahmet'te, caminin mavi çinileri, meydanın karşısındaki Ayasofya'nın kubbelerine düşen ışığın aynısını yansıtıyor. Safran ve bakırla dolu çarşılar, daha genç bir ritme hitap eden galeri ve kafelerden birkaç sokak uzakta yer alıyor. İstanbul'un cazibesi yalnızca simge yapılarında değil, her adımda görülebilen kültür katmanlarından geçmiş ve şimdiki zamanın iç içe olmasından kaynaklanıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 4. MAKAO, ÇİN - 20.4 MİLYON ZİYARETÇİ Makao geçen yıl 20 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Şehir, Senado Meydanı, Portekiz mozaik kaldırımlarıyla sıcak bir karşılama sunarken, pastel renkli kiliseler sömürge geçmişini anımsatıyor ve Kanton yemek tezgahları, tapınaklardan tütsülerin süzüldüğü dar sokakları süslüyor. Makao'nun cazibesi, bir kısmı Avrupa , bir kısmı Güney Çin olan bu zıtlıkta yatıyor; şehir, gezginlerin aynı şehirde farklı iki dünyada yaşamasına olanak tanıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 3. LONDRA, İNGİLTERE - 22.7 MİLYON ZİYARETÇİ Londra'nın cazibesi, asırlık katedralleri ve manastırları, Kraliyet Mücevherleri ve Shakespeare'in Globe Tiyatrosu'nda yatıyor. Bununla birlikte, turistler Big Ben veya Buckingham Sarayı için geliyor olabilir, ancak Londra'ya dünyanın en çok ziyaret edilen başkentlerinden biri olmaya devam etmesini sağlayan şey, her metro durağının farklı bir karaktere sahip olduğu mahalleleri...

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 2. HONG KONG, ÇİN - 23.2 MİLYON ZİYARETÇİ 20 milyondan fazla ziyaretçiyle ikinci sırada yer alan Hong Kong , çok az alana çok şey sığdıran bir şehir olarak konumunu koruyor. Feribotlar, etraflarındaki ufuk çizgisi yükselse bile, Victoria Limanı'ndan bir asırdan uzun süredir aynı düzenlilikle geçmeye devam ediyor. Sabahları dim sum'dan gece geç saatlerdeki erişte dükkanlarına kadar yemek sürekli bir cazibe merkezi; ancak yürüyüş parkurları ve ada feribotlarıyla finans merkezine sadece birkaç dakika uzaklıktaki kaçış noktaları da bir o kadar cazip. Listede üst sıralarda yer almasının sebebi, şehrin insanları tempo ve duraklama arasında asla bir seçim yapmaya zorlamaması; ikisini de yan yana sunması...

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: İstanbul ve Antalya listede 1. BANGKOK TAYLAND - 30.3 MİLYON ZİYARETÇİ Bangkok, 2025 yılında 30 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesinde başı çekiyor. Şehir tüm hızıyla hareket ediyor: Tuk-tuk'lar trafikte ilerliyor, uzun kuyruklu tekneler Chao Phraya Nehri'nin üzerinden geçiyor, yiyecek tezgahları gece havasını limon, acı biber ve kömür dumanıyla dolduruyor. Ancak kanallara adım attığınızda tempo yavaşlıyor, zamanla değişmeyen ahşap evler ve sessiz pazarlar ortaya çıkıyor.

