Dünyanın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinde artan memnuniyetsizlik, küresel turizm anlayışında yeni bir dönemi başlattı. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün 2025 listesinde, kalabalık turizm merkezleri yerine doğayla uyumlu ve yerel dokusunu koruyan yerleşimler öne çıktı. Türkiye’nin kırsal turizmde sahip olduğu güçlü potansiyel de bu yeni yönelimin merkezinde yer aldı.



TÜRKİYE LİSTEDE ÖN SIRALARDA BM Turizm tarafından açıklanan 2025 listesinde Türkiye dört köy ile yer aldı. Muğla’nın doğası ve mimarisiyle dikkat çeken Akyaka, listenin en çok konuşulan destinasyonları arasına girdi. Türkiye’den ayrıca Anıtlı, Barbaros ve Kale Üçağız da “en iyi turizm köyleri” arasında gösterildi. Türkiye, listeye giren köy sayısıyla Avrupa ve Orta Doğu’da öne çıkan ülkelerden biri oldu.

AKYAKA KÜRESEL VİTRİNE ÇIKTI Muğla’da bulunan Akyaka, bozulmamış doğası, mimarisi ve çevreye duyarlı hayat modeliyle BM tarafından seçilen köyler arasında yer aldı. Yerel kültürü koruyan yapısı, sürdürülebilir turizm anlayışı ve doğal kaynakların dengeli kullanımı Akyaka’yı küresel ölçekte örnek haline getirdi.



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NETTİ Listeye başvuran köyler; altyapı ve ulaşım, kültürel miras, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma başlıkları altında değerlendirildi. Dokuz ayrı kriter üzerinden yapılan değerlendirme sonunda 52 köy seçildi. Yeni eklenenlerle birlikte BM Turizm ağına dahil olan kırsal topluluk sayısı 319’a ulaştı.



TÜRKİYE SADECE KÖYLERİYLE DEĞİL, ÜLKE OLARAK DA LİSTEDE Türkiye’nin uluslararası vitrine çıktığı tek alan turizm köyleriyle sınırlı kalmadı. Dünyanın en köklü dergilerinden Architectural Digest’in hazırladığı “Dünyanın En Güzel Ülkeleri” listesinde Türkiye, 21 ülke arasında 12. sırada yer aldı. Dört mevsimi bir arada sunan doğası, binlerce yıllık tarihi ve mutfak kültürü Türkiye’yi listenin üst sıralarına taşıdı.



17 BİN KİŞİ DEĞERLENDİRDİ Architectural Digest çalışmasında UNESCO Dünya Mirası alanları, sürdürülebilirlik politikaları, turizm potansiyeli ve uluslararası sıralamalar dikkate alındı. Ayrıca 17 bin kişinin görüşleri değerlendirmeye alındı. Türkiye, bu kapsamlı çalışmada küresel beğeni kazanan ülkeler arasında gösterildi.



TÜRKİYE TURİZMDE YENİ DÖNEMİN ADRESİ BM Turizm ve Architectural Digest listeleri, Türkiye’nin yalnızca deniz-kum-güneş ülkesi olmadığını bir kez daha kanıtladı. Kırsal kalkınma, kültürel miras, sürdürülebilirlik ve doğal güzellikler Türkiye’yi 2025 itibarıyla dünya turizminin en güçlü aktörlerinden biri haline getirdi.

