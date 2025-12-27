İngiltere’de gençleri doğrudan hedef alan yeni bir güvenlik hamlesi gündemde. Eğitime ara veren 25 yaş altı gençler için hazırlanan maaşlı gönüllü askerlik programı, hem ordunun personel ihtiyacını karşılamayı hem de gençlere yeni bir kariyer yolu açmayı amaçlıyor. Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı plana göre, üç ay sürecek askeri eğitimle başlayan süreç, isteyenler için orduya kalıcı katılım ve yurt dışı görev ihtimalini de beraberinde getiriyor.

İngiltere, eğitime ara veren 25 yaş altı gençler için gönüllü askerlik eğitimi içeren yeni bir program hazırlıyor.

3 AYLIK MAAŞLI EĞİTİM

Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı programa ilk etapta 150 gencin katılması planlanıyor.

Üç ay sürecek ve maaşlı olacak eğitimde gençler temel askerlik eğitimi alacak. Uygulamanın Mart 2026’da başlaması ve iki yıl içinde yaklaşık 1000 gence ulaşması öngörülüyor.

Eğitime ara veren gençlere askerlik teklifi! İngiltere yeni planı duyurdu

ORDUDA KALMA SEÇENEĞİ

Programı tamamlayan gençlere askerde kalma imkânı sunulacak. Devam etmek isteyenler belirli alanlarda uzmanlaşmaya yönlendirilecek. Kraliyet Donanması’nı tercih edenler için eğitim süresi bir yıla kadar uzayacak. Hava kuvvetleri için hazırlıklar ise henüz erken aşamada.

YURT DIŞI GÖREV İHTİMALİ

Programa katılan gençlerin, İngiliz ordusunun görev yaptığı çatışma bölgeleri, NATO görevleri ve Barış Gücü operasyonlarında yer alması da seçenekler arasında. Muhtemel bir ateşkes durumunda Ukrayna da bu kapsamda değerlendirilen ülkeler arasında bulunuyor.

Eski askeri yetkililer, programın güvenlik farkındalığı açısından önemli olduğunu belirtirken, orduya yeni katılacak gençler için yeterli ekipman ve bütçe bulunmadığı uyarısında bulunuyor.

BENZER UYGULAMALAR AVRUPA’DA DA VAR

Benzer gönüllü askerlik programları Avustralya, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerde halihazırda uygulanıyor.

