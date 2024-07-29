Ermenistan'dan provokatif bir hamle daha! Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu

Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) Azerbaycan'ın Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ermenistan, Azerbaycan mevkilerine yönelik provokatif girişimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan, yeni bir hamlede daha bulundu.

BİR KEŞİF UÇUŞU DAHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 17.40 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığını açıkladı.

Açıklamada, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.