Eski BM raportörü Prof. Dr. Dugard, UCM'yi eleştirdi: 'Başsavcı, İsrail'i yargılamamakta kararlı görünüyor'

12 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:42

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar sürüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, okullar ve sivillerin yaşadığı kampları bombalayan işgalci ordu, şu ana kadar 18 binden fazla insanı katletti. Hayatını kaybedenlerin 7 binden fazlasını çocuklar oluşturdu. Ayrıca İsrail, bölgeye yakıt, gıda, su gibi temel ihtiyaçların girmesine de izin vermiyor. Bölgede fosfor bombası kullanmak dahil işlemediği savaş suçu kalmayan İsrail'e, tepkiler uyarıdan öteye geçmedi. Geçtiğimiz günlerde UCM Başsavcısı Karim Han, (Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim" sözlerini kullandı.

BARIŞIN YANINDA ADALET DE OLMALIDIR

İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen TRT World Forum'a katılan Prof. Dr. Dugard, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesi ve İsrail ordusu mensuplarının işlediği savaş suçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dugard, "Uluslararası hukuk gerçekten de barışın anahtarıdır. Barışın yanı sıra adalet de olmalıdır. Bu da uluslararası suçlardan sorumlu olan kişilerin hesap vermesi gerektiği anlamına gelir." dedi.

UCM BAŞSAVCISI İSRAİL'İ YARGILAMAMAKTA KARARLI

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirildiği saldırılar üzerinde durulurken İsrail'in saldırılarının göz ardı edildiğini dile getiren Dugard, "İsrail yönetiminin, Başbakan Netanyahu'nun, savaş kabinesinin ve İsrail ordusunun pek çok mensubunun savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemelen soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu olduğunu vurgulamak önemlidir. Bu suçlardan sorumlu tutulmalıdırlar." diye konuştu. Dugard, kendisinin de bir uluslararası hukukçu olduğunu hatırlatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. UCM'nin harekete geçirilmesi gerektiğini kaydeden Dugard, "UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor." ifadelerini kullandı. Dugard, ateşkesin sağlanmasının uluslararası topluma bağlı olduğunu vurguladı. ABD'nin ateşkes kararı içeren her türlü teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto edeceğini aktaran Dugard, BMGK'den herhangi bir ateşkes kararı çıksa bile İsrail'in bu yönde bir talimatı kabul etmeyeceğini vurguladı. Dugard, Gazze'de ateşkesin, başını ABD ve İngiltere'nin çektiği Batılı güçlere bağlı olduğunu, söz konusu güçlerin İsrail'i ateşkesi kabul etmeye, uygulamaya ve bölgeye barış getirmeye zorlaması gerektiğini kaydetti.