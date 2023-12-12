İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin yakını konuştu: Bölgedeki sığınma merkezlerinde ya da evlerinde kalan siviller

12 Aralık 2023 15:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:18

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Jabalia mülteci kampında tutuklandığı iddia edilen Hamas savaşçılarını gösteren bir video yayınladı. Videonun farklı bir versiyonun ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğu ve videonun orijinalliği konusunda şüpheleri artırdı. İnsanlık dışı muameleye maruz kalan Filistinlileri görüntülerden tanıyan yakınları, bu kişileri Hamas savaşçısı değil bölgedeki sığınma merkezlerinde ya da evlerinde kalan siviller olarak tanımladı. ABD'de yaşayan Filistinli Hani el-Medhun, kardeşi Mahmud, babası ve yeğenini Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinden yayınlanan fotoğraflarda yarı çıplak halde alıkonulmuş olarak gördüğünü söyledi.

HAMAS SAVAŞÇISI OLMAKTAN ÇOK UZAKLAR

İsrail ordusunun 24 Kasım'da çatışmalara "insani ara"nın başlamasına saatler kala ağabeyi Macid'in evini vurduğunu aktaran Medhun, bu saldırıda ağabeyi, yengesi ve 4 yeğenini kaybettiğini anlattı. Medhun, 7 Aralık'ta servis edilen Beyt Lahiya'da alıkonulan Filistinlilere ait görüntülere ilişkin şunları söyledi: "Bunlardan biri benim erkek kardeşim Mahmud. Kendisi bir baba ve bir esnaf. Savaşçı olabilecek fiziksel özelliklerden yoksun. Sanırım savaşçı olmak için biraz fit olmak gerekir. Mahmud'u, İsrail ordusunun bunlar 'Hamas savaşçıları' diye yayınladığı videoda gördüm. Yeğenim Abud'un askeri kamyona bindirildiği fotoğrafı gördüm. Bu videoda gördüklerinizin yarısı Medhun ailesinden, ya da bizim birlikte büyüdüğümüz bu mahalleden insanlar." Söz konusu görüntülerdeki insanların bu bölgeye sığınmış siviller olduğuna işaret eden Medhun, "İsrail, kamuoyuna 'Bakın biz Hamas savaşçılarını yakaladık' demek istiyor olabilir. Bu videodaki insanların yarısından fazlasını tanıyorum ve Hamas savaşçısı olmaktan çok uzaklar." ifadesini kullandı.

İSRAİL, ZAFER FOTOĞRAFINA İHTİYAÇ DUYUYOR

Medhun ailesi Hamas'ın siyasi rakibi Fetih'e yakınlığıyla tanınıyor Hani el-Medhun ayrıca ailesinin Hamas'ın Filistin siyasetindeki rakibi Fetih Hareketine yakınlığıyla bilindiğine işaret ederek, mahallesindeki insanların da benzer görüşlere sahip olduğunu belirtti. Gazze Şeridi'ndeki yıkımın hayal edilebilenin çok ötesinde olduğunu, ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını ve evsiz kaldıklarını dile getiren Medhun, "Belki de İsrailliler bir zafer fotoğrafına ihtiyaç duyuyordur. Bu savaşı bitirecekse hepimiz sokaklara çıplak çıkıp 'tamam teslim oluyoruz' diyebiliriz. Belki böylece onlar (İsrail ordusu) evine döner. Gerçekten Hamas savaşçılarını yakalamak istiyorlarsa benim kardeşimi bu biçimde alıkoymaya başvurmazlardı." diye konuştu.

İSRAİL, ŞİDDET VE İŞKENCE UYGULADI

Medhun, 24 Kasım'da "insani ara"nın başlamasına saatler kala ağabeyi Macid'in su aramak için dışarı çıktığını ve bu sırada birinin su bulmak için ona söz vermesi üzerine evine döndüğünü ancak söz konusu kişinin su ile döndüğünde evi yıkılmış halde bulduğunu anlattı. Ağabeyi, yengesi ve 4 yeğeninin ABD'nin ürettiği bir bombayla öldürüldüğünü kaydeden Medhun, "Büyük bir bölgesel jeopolitik oyun var. Gazze'den bir ders vermeye ve bunun üzerinden Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyorlar. Gelecek yıl seçimlerde ödeyecekleri bedele rağmen Beyaz Saray'daki insanların aklından geçen bu." diye konuştu Medhun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne Filistin'de ne de İsrail'de kimsenin zarar görmesinden yanayım. ABD'deki İsrail yanlısı gösterilerde kurbanlar için Hamas suçlanıyor ama benim ailemi öldürenin kim olduğuna kimse işaret etmiyor." İsrail askerleri, alıkoydukları Filistinlilere şiddet ve işkence uyguladı Medhun ayrıca Gazze'de İsrail askerlerince alıkonulan babası, kardeşi ve yeğeninin serbest bırakıldıktan sonra anlattıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ailesinin anlattığına göre İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlilere şiddet ve işkence uyguladığını, aşağılayıcı biçimde davrandığını aktaran Medhun, İsrail ordusunun onları açık bir araziye götürüp soğukta saatlerce elleri arkadan bağlı, gözleri sarılmış biçimde tuttuğunu ifade etti. Medhun, alıkonulup bu halde tutulan Filistinlilerin su istediklerinde darbedildiğini, saatler sonra askerlerin onları şehre getirerek kıyafetleri olmadan sokaklara bıraktığını aktardı.

İSRAİL KENDİNİ AŞAĞILIYOR

İsrail kamuoyunda "sevinç" İsrail, Gazze'de yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu Filistinlilere ait görüntülerin dünya çapında tepkiyle karşılanması üzerine alıkoyduğu Filistinlilerin görüntülerini kıyafetli halde paylaşmaya başladı. Ancak İsrail söz konusu kişilerin "Hamas savaşçısı" olduğu iddiasını sürdürdü. İsrail'de çok sayıda gazeteci, resmi yetkili ve sosyal medyada etkin isimler Gazze'de yarı çıplak halde alıkonulan Filistinli erkeklerin görüntülerini, "teslim olan Hamas savaşçıları" biçiminde paylaşmıştı. Uluslararası basın da benzer şekilde İsrail'den gelen bilgileri "İsrail ordusu Hamas savaşçılarını yakaladı" bilgisiyle okuyucularına duyurmuştu. İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu silahsız insanların fotoğrafını paylaşarak onlar için "İnsan değiller" ve "Müslüman Naziler" ifadelerini kullanmıştı. İsrail'deki Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy ise "Gazze'yi her yönüyle aşağılamaya çalışarak İsrail, kendisini aşağılıyor" başlıklı makalesinde bu fotoğrafları eleştirmişti. Levy, "Filistinlileri herkesin görmesi için aşağılamak adına adice yöntemlere başvuracak kadar yönümüzü kaybettiğimizin harika bir örneği olamaz." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL'İN VİDEOSUNA BBC BİLE İNANMADI

İsrail'in videosunu kare kare inceleyen BBC, videoyu analiz etti.

'İlk olarak güneşin konumu nedeniyle çekildiğini bildiğimiz bir videoda, adamın sağ elindeki silahı kaldırımda üst üste koyduğu görülüyor. Bir sonraki videoda, güneş batarken adam, sol elindekilerin üzerine farklı bir silah yerleştiriyor. Durağan görüntüler bu sekansı doğruluyor ve kayıt altına alıyor. 'Görüntüler ile ilgili hala bazı soru işaretleri olduğunun altını çizen BBC 'Adamın silah zoruyla tutulduğu ve ekran dışından talimatlar verildiği dikkate alındığında, silahları "teslim mi ettiği" yoksa sadece talimat verildiği gibi hareket edip etmediği belli değil. Zaten iç çamaşırları ile bırakılan bir adamın silahları kendi üzerinde gizlemiş olamayacağı göz önüne alındığında, İsrail birliklerinin bu silahlardan haberi olmaması pek olası görünmüyor' dedi.