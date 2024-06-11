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Eski Cumhurbaşkanı Castillo hakkında karar! Önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski Cumhurbaşkanı Castillo hakkında karar! Önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aralık 2022'den bu yana farklı suçlamalarla yargılanan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay daha uzatıldı.

7 Aralık 2022'de görevinden azledilen eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, 14 Aralık 2022'de 'bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği' iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo' suçlarından 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pedro Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay daha uzatıldı.

6 AĞUSTOS 2025'E KADAR CEZAEVİNDE

Ulusal basında çıkan habere göre, duruşmaya video konferans yoluyla ve avukatıyla katılan Castillo, kendisine istinat edilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Castillo'nun önleyici hapis cezasını 14 ay daha uzatarak, eski cumhurbaşkanının 6 Ağustos 2025'e kadar cezaevinde kalmasına karar verdi.

Castillo hakkında, cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı dönemle ilgili hakkında ikisi bir suç örgütünün parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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