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Eurovısıon’da kalleşlik! İsrail’e tepkiler, canlı yayında gösterilmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eurovısıon’da kalleşlik! İsrail’e tepkiler, canlı yayında gösterilmedi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçre kanalı salonun İsrail’e gösterdiği tepkiyi gizledi. İspanya ise İsrailli grup sahnedeyken şehitlerin görüntülerini yayınladı.

İsviçre’nin Basel şehrinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın provalarında İsrail protesto edilirken, yarı finalde yayıncı kuruluş canlı yayında tepkilerin duyulmasını engellemek için tedbirler aldı.

İsrail’in katılımı sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan ve bu yıl 69’uncusu düzenlenen yarışmanın ikinci yarı finalinde sahne alan İsrail’in sırası geldiğinde canlı yayın ekranlarında seyirci gösterilmedi, sadece şarkıcı Yuval Raphael’in sesi verildi.

Prova sırasında seyircilerden yuhalama sesleri yükselmiş, Filistin bayrakları açılmıştı. Yarışma organizatörleri “güvenlik” endişesiyle Filistin bayrağı taşıyanları alandan uzaklaştırdı.

16 ülkenin sahne aldığı ikinci yarı finalde, oylama sonucu Litvanya, İsrail, Ermenistan, Danimarka, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Letonya, Malta ve Yunanistan büyük finale çıkarken Avustralya, Karadağ, İrlanda, Letonya, Gürcistan, Çekya ve Sırbistan ise yarışmaya veda etti. Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali 17 Mayıs’ta yapılacak.

Öte yandan, Basel’de yaşayan Filistin destekçisi aktivistler, İsrail’in yarışmaya katılmasını eleştirerek men edilmesi gerektiğini savunuyor. Gazze’de aç insanların olduğunun altını çizen Macro isimli eylemci “İsrail, uzun zaman önce işgal ettikleri topraklarda etnik temizlik yapıyor, sivilleri katlediyor. İsrail bu yarışmanın dışında kalmalıydı. Çünkü katılımı, yaptıklarını normalleştirmek gibi” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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