Çin casus balonu krizinin ardından ABD'de yaşanan UFO paniğinin perde arkası ortaya çıktı. Amerikan savaş uçaklarının, sivil balonları ve sıradan nesneleri tehdit sanarak vurduğu tespit edildi.

Çin casus balonu krizinin ardından ABD'de yükselen güvenlik endişeleri, bazı sıradan sivil nesnelerin yanlışlıkla tehdit olarak değerlendirilmesine yol açtı.

Gökyüzünde tespit edilen bu nesnelerin "UFO" sanılarak yüz binlerce dolarlık füzelerle vurulduğu ortaya çıktı. The New York Post'un haberine göre, söz konusu olaylar Biden yönetimi döneminde yaşandı.

F-16 kokpitinden sızan görüntüler sonrası ABD karıştı! Çin balonu skandalı büyüyor!

MİLYON DOLARLIK FÜZEYLE İZCİ BALONUNU PARÇALADILAR

Pentogan tarafında yayınlanan 45 saniyelik askeri kokpit videosunda, bir ABD F-16 savaş uçağının radarına takılan, altında bir ip sallanan siyah bir "küre" net bir şekilde görülüyordu.

Birkaç saniye sonra uçağın nişan hattındaki nesne, muhtemelen 500 bin dolar değerindeki bir AIM-9 Sidewinder füzesiyle vurularak paramparça edildi.

Pentagon'a bağlı Tüm Alan Anormallik Çözüm Ofisi'nin (AARO) eski geçici direktörü Tim Phillips, konuyla ilgili yaptığı açıklamada skandalı itiraf etti:

"F-16 uçağı, Huron Gölü üzerinde bir balona ateş etti. Çin casus balonu fiyaskosundan sonra, Savunma Bakanlığı havada tespit ettiği her Tanımlanamayan Anormal Olay'a (UAP) doğrudan ateş açıyordu."

AARO’nun eski başkanı Sean Kirkpatrick ise katıldığı bir konferansta, vurulan nesnenin aslında sivil bir izci grubuna ait zararsız bir araştırma balonu olduğunu keşfettiklerini açıkladı. Kirkpatrick acı tabloyu, "O balon, biz onu yarım milyon dolarlık bir füzeyle düşürmeden önce dünyayı tam sekiz kez turlamıştı. Bunu Kongre'de senatörlere anlattığımda yüzlerindeki ifadeyi tahmin edebilirsiniz" dedi.

F-16 kokpitinden sızan görüntüler sonrası ABD karıştı! Çin balonu skandalı büyüyor!

HOBİ BALONUNA F-22 MÜDAHALESİ

Alaska üzerinde tespit edilen bir başka "şüpheli" nesne için F-22 savaş uçağı havalandırıldı. Bir kulübe ait olan ve maliyeti sadece 12 dolar olan meteoroloji balonunu imha etmek için tam 439 bin dolar değerinde bir füze harcandı.

"GİZEMLİ UFO" DOĞUM GÜNÜ BALONU ÇIKTI

Bir başka olayda ise Amerikan savaş uçağı pilotu, "radar gizliliği özelliklerine sahip" bir UFO ile karşı karşıya olduğunu rapor ederek merkezden acil vurma izni istedi. Ancak füze ateşlenip nesne vurulduktan sonra, hedef alınan şeyin ünlü zincir market Walmart'tan alınmış, üzerinde "Doğum Günün Kutlu Olsun yazan yıldız şeklinde metalik bir doğum günü balonu olduğu anlaşıldı.

"SIKILAN İHA OPERATÖRLERİ UFO İHBARI YAPIYOR"

Eski AARO yöneticisi Tim Phillips, kamuoyunda infial yaratan ve geçmiş dönemlerde de yayınlanan birçok UFO ve UAP videosunun arkasındaki gerçeği açıkladı. Videoların çoğunun, üsse geri dönüş yolunda canı sıkılan Reaper İHA operatörlerinin havada gördükleri insan yapımı sıradan nesneleri yanlış tanımlamasından ibaret olduğunu keşfettiklerini belirtti.

Phillips, "Görevini bitirmiş, yakıt ikmali ve mühimmat almak için üsse dönen ve etrafına bakınırken canı sıkılan bir operatör düşünün. Kameraya bir şey takılıyor, ne olduğunu tam çözemiyorlar ve hemen rapor ediyorlar" şeklinde konuştu.

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