Falcı anne-kızdan 46 milyon dolarlık vurgun! “Zengin olacaksınız” deyip bankadan kredi çektirmiş
Avustralya’da 53 yaşındaki Anya Phan ve 25 yaşındaki kızı, Avustralya tarihinin en büyük finansal suç örgütlerinden birinin üyesi olmakla suçlanıyor.
46 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Polis, New South Wales eyaletindeki Sydney şehrinde düzenlediği operasyonda, falcılık yaparak insanları toplam 46 milyon dolar dolandırmakla suçlanan anne ve kızını gözaltına aldı.
Operasyonda, finansal belgeler, cep telefonları, elektronik eşyalar, lüks çantalar, 4 bin dolardan fazla kumarhane fişi ve yaklaşık 6 bin dolar değerinde 40 gramlık altın külçe ele geçirildi.
"ZENGİN OLACAKSINIZ" DİYE KANDIRIP KENDİNİ ZENGİN ETTİ
Phan’ın müşterilerini gelecekte “milyarder” olacakları öngörüsüne dayanarak finansal krediler almaları için ikna ederek dolandırdığını belirten polis, kadının çekilen kredilerin bir kısmını kendine ayırdığını iddia etti.