Filistin destekçilerinden F-35 parçaları üreten firma önünde protesto!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İngiltere’nin Dorset, Bournemouth, Lancashire, Brighton ve İskoçya’nın Glasgow kentlerinde Filistin destekçileri F-35 tipi savaş uçaklar için parça üreten savunma sanayi firmalarının önünde protesto düzenledi.

En büyük gösteri yaklaşık 600 kişinin katılımıyla Dorset’teki Eaton Mission Systems adlı firmanın girişinde düzenlendi. Göstericiler, sık sık “Eaton Mission, utan utan, işlenen tüm suçlarda senin adın var” ve “Kapatın” sloganı attı.

Göstericiler, firmaların önünde “Burada üretilen silahlar Gazze’de ölüme neden oluyor”, “Özgür Filistin” ve “Bu fabrika soykırıma silah sağlıyor” yazılı pankartlar açtılar.

Göstericiler, firmaları İsrail ile olan ilişkilerini sona erdirmeye ve İsrail ile olan tüm silah, savunma ve malzeme ticaretini durdurmaya çağırdı. Protestolara, sağlık çalışanları, öğretmenler, otel çalışanları, akademisyenler ve sanatçılar da destek verdi.

Dorset polisi tarafından yapılan açıklamada, "İnsanların yasal protesto hakkına saygı duyuyoruz ve barışçıl bir protestoyu kolaylaştırmaya çalışacağız, ancak kamu düzeni veya cezai suçlara müsamaha gösterilmeyecek ve güçlü bir şekilde ele alınacaktır" denildi.