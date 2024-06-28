Filistinliler İsrail'in Refah'taki çadırları bombalamasının ardından Han Yunus'a göçüyor

Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail ordusu, Refah'a sığınan sivil halkın çadırlarını bombaladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında bölgedeki durumun önemli ölçüde kötüleştiğini belirerek, “Bugün, şimdiye kadar ki en kötü gün olmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında karadan işgalini genişlettiği, El-Mevasi bölgesine topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Mevasi bölgesine uzun saatler boyunca topçu ateşiyle saldırı düzenledi. Bölgede yaşayan yerinden edilen Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

FİLİSTİNLİLER HAN YUNUS'A GEÇİYOR

Saldırılar sürerken İsrail askeri araçları da Eş-Şakuş bölgesi ve Bölge Parkı'nın güneyinde ilerlemeye devam etti. Bölgedeki Filistinliler, askeri araçları görünce çadırlarını terk edip Han Yunus'a doğru kaçmaya başladı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

BM: ŞİMDİYE KADAR Kİ EN KÖTÜ GÜN

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında bölgedeki durumun önemli ölçüde kötüleştiğini belirerek, “Bugün, şimdiye kadar ki en kötü gün olmalı. Yarının da hiç olmadığı kadar kötü olacağından şüphem yok” dedi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. Sivil yerleşim yerlerini vurarak Filistinlileri göçe zorlayan İsrail ordusu, bölgede taş taş üstünde bırakmıyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında Filistinlilerin bombalanmış binalarda yaşamaya ve çöp yığınlarının yanında kamp kurmaya zorlandığını söyledi. Kuşatma altında olan bölgedeki şartları “dayanılmaz” olarak ifade eden Wateridge, İsrail'i kınadı. Bölge dışında geçirdiği 4 haftanın ardından Gazze Şeridi'ne döndüğünü belirten Wateridge, bu süre içinde bile durumun “önemli ölçüde kötüleştiğini” belirtti. Wateridge, “Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün olmalı. Yarının da hiç olmadığı kadar kötü olacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY MOLOZ YIĞINI"

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nin yerle bir olduğunu vurgulayan Wateridge, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine döndüğünde şoke olduğunu söyleyerek, “Binalar iskeletten ibaret. Her şey moloz yığını. Ama yine de insanlar orada yaşamaya devam ediyor. Orada su yok, temizlik yok, yiyecek yok. İnsanlar, patlayan duvarların bıraktığı boşlukları örten çarşaflarla bu binalarda yaşıyorlar. Tuvalet olmadığı için insanlar bulabildikleri her yerde tuvalet ihtiyacını gideriyor” dedi.