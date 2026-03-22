Orta Doğu’yu sarsan İran savaşı, diplomatik dengeleri altüst ederken halklar arasında devrim niteliğinde bir dostluğa kapı araladı. Fransa’nın dünyaca ünlü kanalı TV5MONDE, sosyal medyada patlama yapan Türkiye-İspanya kardeşliğini "İran savaşının öngörülemez sonucu" olarak manşetlerine taşıdı.

Fransız televizyonunda şunlar aktarıldı:

"İspanya’nın, Türkiye topraklarına yönelen bir İran füzesini Patriot sistemleriyle tespit edip engellemesiyle başlayan minnettarlık dalgası, bugün iki ülkeyi "ikinci vatan" ilan edecek noktaya getirdi."

"İNGİLİZCEYİ BIRAKTIM, TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM!"

Sosyal medyada yapay zeka ile üretilen "Türk kurdu ve İspanyol boğası" görselleri milyonlarca etkileşim alırken, Türk kullanıcıların İspanya’ya duyduğu hayranlık Fransız muhabirleri şaşırttı.

TV5MONDE’un aktardığına göre, İspanyol genci "Türkçe öğrenmeye başladı" ve iki halk arasındaki Akdeniz ruhunun (kebap-tapas, halay-flamenko) yeniden keşfedildi.

Fransa'da manşetler Türkiye için atıldı: "Bunu beklemiyorduk"

"SANCHEZ’E TÜRKİYE’DE ADAY OLSA OY VERİRİZ"

Fransız muhabir, "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, Trump’ın savaş tamtamlarına karşı dik duruşu ve İspanyol üslerini ABD operasyonlarına kapatması, Ankara’nın tarafsız ve hukuktan yana duruşuyla tam bir uyum yakaladı." dedi.

Sanchez’in Soria’daki mitinginde de Türk bayraklarının dalgalanması ve bizzat Türk halkına teşekkür etmesi, dostluğu diplomatik bir zirveye taşıdı.

Fransız basını, Türklerin Sanchez için "Bu adam Türkiye’de aday olsa ona oy verirdik" dediğini belirterek, İspanyol liderin Türkiye’de bir "kahraman" gibi karşılandığını ele aldı.

İSPANYOLLARDAN TÜRK DOSTLARINA "VİZE" JESTİ

" İspanyol vatandaşları da harekete geçti. Change.org üzerinden başlatılan ve binlerce imza toplayan kampanyada, İspanyollar kendi hükümetlerinden Türk vatandaşları için vize kolaylığı talep ediyor." diyen Fransız kanalı, İspanya’da vatandaşların “Biz kimlikle İstanbul’a gidebiliyoruz, Türk dostlarımız neden zahmetli vize süreçleriyle uğraşsın?” şeklindeki yorumlarına da yer verdi.

PATRİOT KALKANI: GERÇEK DOSTLUĞUN TEMELİ

İspanyol El Mundo gazetesinin de doğruladığı üzere, 9 Mart’ta İspanyol birliğinin Türkiye’ye yönelen füzeyi tespit etmesi, NATO içindeki en somut dayanışma örneği olarak kayıtlara geçti.

TV5MONDE, Türkiye’nin savaşta itidalli bir çizgi izlemesine rağmen İspanya’nın sağladığı bu "koruma kalkanının" halklar arasındaki duygusal bağın asıl tetikleyicisi olduğunu yineledi.

