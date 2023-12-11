Fransa'da skandal karar! Müslüman öğrencilerin bulunduğu liseye kamu desteği kesildi

11 Aralık 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:54

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Fransa'da Müslüman karşıtlığı devam ederken skandalların ardı arkası kesilmiyor. Fransa Eğitim Bakanının geçtiğimiz Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu. Bunun ardından Fransa yine tepki çekecek bir karara imza attı.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU LİSEYE DESTEK KESİLDİ

Le Parisien'in haberine göre, Hauts-de-France Valisi Georges-François Leclerc, Lille kentinde bulunan ve üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesinin iptal edilmesine karar verdi. Kararda, lisede verilen eğitimin "kaynak ve içerik" açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı beklentilerinin "tamamını karşılamadığı" ileri sürüldü.

"Kültür, cinsiyetler arası ilişki, eşcinsellik" gibi konularda kaynak eksikliği bulunduğu belirtilen kararda, öğrencilere İslam dini üzerine sunulan kaynakların diğer dinlere ilişkin kaynaklara baskın geldiği iddia edildi.

GEREKÇE 'CUMHURİYET DEĞERLERİNE KARŞI'

Ayrıca kararda, lisede görev yapan bazı öğretmenlerin "cumhuriyet değerlerine karşı olduğu" öne sürüldü. Karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon avro kamu yardımını kaybetmesine yol açacak.

Hauts-de-France Valiliği talimatıyla kasımda toplanan özel eğitim danışma komisyonu, okulla 2008 yılında yapılan sözleşmenin iptal edilmesinden yana oy vermişti. Diğer yandan, Fransa Müslümanları Federasyonu karara tepki göstererek, Averroes Lisesi öğretmenleri ile dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı.

KARAR ENDİŞE VERİCİ

Açıklamada, sözleşmenin iptaline ilişkin komisyon kararının, sadece başarısıyla öne çıkan Müslüman eğitim kurumunun geleceği için değil, bütün özel kurumlar için endişe verici bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edilmişti.

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012 yılında Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.