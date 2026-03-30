Hürmüz Boğazı’nın mühürlenmesi, Avrupa’nın kalbi Fransa’yı enerji krizinin eşiğine getirdi. Akaryakıt fiyatlarındaki önlenemez yükseliş ve tedarik zincirindeki kırılma sonrası Fransız hükümeti, rafinerilere "üretimi artırın" talimatı verdi.

Fransa'da hükümet, ulaştırma ve tarım sektörlerini ayakta tutabilmek için radikal kararlara imza atıyor. Hürmüz Boğazı üzerinden gelen petrol akışının kesilmesiyle baş gösteren kıtlık riski karşısında, normal şartlarda satışı yasak olan "standartlara uymayan" dizelin piyasaya sürülmesine geçici onay verildi.

Bütçe disiplini nedeniyle pompa fiyatlarına doğrudan müdahale edemeyen Paris, çareyi rafinerilerin üretim kapasitesini zorlamakta arıyor.

RAFİNERİLERİN MANEVRA ALANI KISITLI

Fransız rafinerilerine yapılan "üretimi hızla artırın" çağrısı, sektörde karşılık bulmakta zorlanıyor. Actu tarafından paylaşılan bilgilere göre, ülkede faaliyet gösteren petrol devlerinin üretim kapasitelerini artırma şansı oldukça sınırlı görünüyor.

Teknik altyapı ve hammadde eksikliği nedeniyle, hükümetin bu talebinin ancak "kısmen" ve sembolik düzeyde karşılanabileceği ileri sürülmekte.

AVRUPA İÇİN ZOR KIŞ: ENERJİ ÇEKLERİ YOLDA

Enerji krizi sadece ulaşımı değil, Fransız hanelerini de vurdu. Hükümet, artan maliyetler karşısında 700 bin kişiye daha "enerji çeki" gönderileceğini duyurdu.

