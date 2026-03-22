Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çelikten iradesi, Yunanistan’da 'pes' dedirtti! Komşu’nun en köklü gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin milyarlarca euroluk projelerinin Türk fırkateynleri tarafından nasıl durdurulduğunu 'Büyük bir fiyaskoya hazırlanıyoruz' başlığıyla itiraf etti.

Yunanistan’ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz’de yürüttüğü kablo döşeme projelerinin Türk savaş gemileri tarafından her adımda engellendiğini yazdı.

"Yunanistan, Türkiye karşısında büyük bir 'fiyaskoya' hazırlanıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Türk fırkateynlerinin "Mavi Vatan" sahasında hiçbir oldubittiye izin vermediği ve Yunan gemilerini bölgeden kovduğu itiraf edildi.

2026 yılında bile Amorgos, Astypalaia ve Kos adaları çevresinde araştırma yapmaya çalışan Yunan ve İtalyan gemilerinin, Türk savaş gemileri tarafından telsiz yoluyla uyarıldığı ve faaliyetlerinin durdurulduğunu yazan gazetede Miçotakis hükümetinin tüm çabalarının komik bir noktaya evrildiğini kaydetti.

Yunan basınından tarihi itiraf: "Türk fırkateynleri bizi kovdu, Miçotakis Macron'un kapısını çaldı"

"TÜRKİYE'NİN ONAYI OLMADAN TEK BİR KABLO BİLE DÖŞENMEZ"

Ta Nea'nın haberine göre Ankara, bölgedeki faaliyetleri sadece teknik bir proje olarak değil, egemenlik haklarının savunulması olarak görüyor. Yazar Türkiye’nin son dönemdeki hamlelerine binaen şunları aktardı:

"Türkiye'nin asla değişmeyen bir amacı var. Kendi rızası olmadan bölgede hiçbir altyapı projesinin gerçekleştirilemeyeceğini dünyaya açıkça gösteriyor Atina’nın baskılar karşısında "fren yapmak" zorunda kaldı"

Yunan basınından tarihi itiraf: "Türk fırkateynleri bizi kovdu, Miçotakis Macron'un kapısını çaldı"

ATİNA'NIN UMUDU: FRANSA VE ABD KALKANI

Yunanistan, Türk donanmasının sahadaki mutlak hakimiyetini tek başına kıramayacağını anlayınca, çözümü Fransa'ya sığınmakta buldu.

Ta Nea’nın haberine göre Atina, Fransa ve ABD’nin desteğiyle bölgede varlık göstermeye hazırlanıyor. Özellikle ABD için stratejik bir düğüm noktası olan Dedeağaç (Aleksandrupolis) bağlantılı kablo projelerinde, Washington ve Paris’in devreye girmesi "tek kurtuluş yolu" olarak görülüyor:

"Yeni senaryoda, Atina, egemenlik hakkının olduğunu açıkça gösterecek hamleler için hazırlanıyor. Hatta bazı kaynaklara göre, Yunan tarafının üzerinde çalıştığı senaryolardan bazıları, bölgedeki çıkarları olan müttefik ülkelerin desteğiyle gerçekleştirilmesi, burada özellikle Fransa ve ABD öne çıkıyor, zira kabloların bir kısmı, Amerikalılar için jeostratejik bir düğüm noktası olan Aleksandrupolis'i birbirine bağlayacak."

Yunan basınından tarihi itiraf: "Türk fırkateynleri bizi kovdu, Miçotakis Macron'un kapısını çaldı"

YUNAN MİLLETVEKİLİ MANİATİS: "TÜRK FIRKATEYNLERİ BİZİ DURDURDU"

Geçtiğimiz günlerde PASOK Milletvekili Prof. Yannis Maniatis, Avrupa Komisyonu’na sunduğu şikayet dilekçesinde Türk donanmasının sahadaki etkinliğini bizzat doğruladı. Maniatis, "Ocean Connector adlı kablo döşeme gemisi bir Türk fırkateyni tarafından durduruldu ve bölgeden ayrılmaya zorlandı. Türk donanması denizlerdeki hiçbir oldubitti girişimine geçit vermiyor" diyerek yaşadıkları hüsranı dile getirdi.

Yunan basınından tarihi itiraf: "Türk fırkateynleri bizi kovdu, Miçotakis Macron'un kapısını çaldı"

RUM BASINI: "ATİNA, TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR"

Yunanistan’ın yaşadığı bu "donanma şoku", Güney Kıbrıs medyasında da büyük yankı buldu. Alphanews ve Alithia gazeteleri, Atina’nın Ankara’nın tepkisinden korktuğu için günlerce NAVTEX ilan edemediğini yazdı. Rum yetkililer, 1.94 milyar Euro’luk dev projelerin askıya alınmasından doğrudan Yunanistan’ın diplomatik zafiyetini sorumlu tutarak, "Türkiye’nin veto gücünü görmezden geldiler, şimdi bedelini ödüyoruz" eleştirisinde bulundu.

MSB UYARMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu tahrik amaçlı projelerine karşı Türkiye'nin tutumunun değişmeyeceğini net bir şekilde hatırlatmıştı: "Deniz yetki alanlarımızda rızamız alınmadan planlanan hiçbir projeye izin verilmesi mümkün değildir. Daha önce ne yaptıysak yine aynısını yapmaya devam edeceğiz."

Yunan basını, Kuzey Ege’deki yeni kablo projeleri için de "daha şiddetli krizlerin" kapıda olduğunu belirterek Miçotakis hükümetini uyardı.

