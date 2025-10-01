Fransız basını açıkladı: Hamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı

Fransız gazetesi Le Figaro, Hamas içinde görüş ayrılıkları sürse de hareketin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına “evet” demeye hazırlandığını yazdı.

Habere göre Hamas, cevabını Perşembe günü açıklayacak.

HAMAS'IN TALEPLERİ NELER?

Filistinli kaynaklara göre Hamas, planı kabul etmeden önce bazı şartlar ileri sürüyor. Bu şartlar arasında, silahsızlanma maddelerinde değişiklik yapılması, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasının ardından savaşın yeniden başlamayacağına dair uluslararası garanti verilmesi bulunuyor.

AFP: HAMAS MADDELERİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

AFP’nin harekete yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Hamas, “silahsızlanma ve Hamas kadrolarının sınır dışı edilmesi” gibi maddelerin değiştirilmesini talep ediyor.

Ayrıca Hamas liderleri, İsrail’in Filistin toprakları içinde ya da dışında suikast düzenlemeyeceğine dair güvence verilmesini istiyor.