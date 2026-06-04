Fransız basını, Fransa ve Rusya’nın Afrika genelinde hızla zayıflayan askeri ve siyasi nüfuzunun ardından bölgenin yeni oyun kurucu aktörünün Türkiye olduğunu yazdı.

Fransız basınından Le Monde gazetesi son dönemde Fransa ve Rusya’nın Afrika genelinde zayıflayan nüfuzuna dikkat çekerken, bölgede ön plana çıkan aktörün Türkiye olduğunu yazdı.

"TİCARET HACMİ 10 YILDA 3 KATINA ÇIKTI"

Ankara ile Bamako arasındaki ilişkilerin ekonomik boyutuna dikkat çekilen haberde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yıl içerisinde tam 3 katına çıktığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye’nin Mali’de başta savunma sanayisi olmak üzere farklı sektörlerde çok güçlü adımlar attığı ifade edildi.

Fransız basınından Türkiye açılımı! Sessizce geldiler, vazgeçilmez oldular!

Mali yönetiminin küresel ölçekte farklı ülkelerle de ortaklıklar kurduğuna değinen gazete, Türkiye ile olan ilişkilerin ise çok daha kritik bir zemine oturduğunu aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sessiz ama stratejik bir şekilde ilerliyorlar. Mali için Türkiye insansız hava araçları (İHA), askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda artık vazgeçilmez bir ortak haline geldi. Türk özel güvenlik şirketlerinin de Mali sahasında faaliyet gösterdiği bildiriliyor. İki ülke arasında düzinelerce stratejik anlaşma imzalanmış durumda."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Mali’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, ikili ilişkilerin bugünkü ivmesini kazanmasında en önemli dönüm noktası olduğu hatırlatıldı.

BAMEX'25 VE SAHA EXPO 2026 İLE GELEN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Le Monde, Türkiye’nin geçen yıl Mali’de düzenlediği Bamako Expo Fuarı’nın (BAMEX'25) ilişkilerin askeri ve teknolojik boyutunu yeni bir seviyeye taşıdığını da hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde düzenlenen ve Mali için bir ilk niteliği taşıyan fuarda Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları, ürün ve kabiliyetleriyle gövde gösterisi yapmıştı.

BAMEX'25 ile tohumları atılan bu güçlü ortaklığın meyvelerinin, kısa süre önce Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir organizasyona da yansıdığı aktarıldı. SAHA İstanbul öncülüğünde 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılan Malili üst düzey askeri ve bürokratik isimlerin, Türkiye'de çok önemli temaslarda bulunduğu kayıtlara geçti.

Fransız basını, bu yoğun diplomatik ve askeri trafiğin ardından iki ülkenin yakın gelecekte çok daha büyük ve kapsamlı yeni iş birliklerine imza atmasının beklendiğini okuyucularına aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası