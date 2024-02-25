Gazeteciler için söylediler! Meksika’da İstiklal Marşı yankılandı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Şubat 2024 04:05 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 04:11 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türk ve Meksikalı gazeteciler Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenlenen “Medya Buluşmaları”nda bir araya geldi. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek'in de yer aldığı organizasyonda Meksikalı Mariachiler İstiklal Marşı'nı söyledi.