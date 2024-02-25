Gazeteciler için söylediler! Meksika’da İstiklal Marşı yankılandı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk ve Meksikalı gazeteciler Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenlenen “Medya Buluşmaları”nda bir araya geldi. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek'in de yer aldığı organizasyonda Meksikalı Mariachiler İstiklal Marşı'nı söyledi.
FATİH SELEK MEXICO CITY - Türk ve Meksikalı gazeteciler, Meksika’nın başkenti Mexico City’de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Medya Buluşmaları”nda bir araya geldi.
Etkinlikte iki toplumun birbirlerine yakınlaşması için medyaya düşen görev ele alınırken Meksikalı gazeteciler, Türk dizilerini beğenerek izlediklerini ifade etti.
Etkinlik sonunda Mariachiler konser verdi. Meksikalı Mariachiler, verdiği konserde İstiklal Marşı ile “Akdeniz Akşamları” ve “Yollarda Bulurum Seni” Türkçe eserleri seslendirdi. Grup, büyük alkış topladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi