Gazze'de ateşkesin gölgesinde katliam! İsrail yine sivilleri vurdu

Biden'ın önerisiyle ateşkes beklentisinin gündeme geldiği Gazze'de İsrail katliam yapmaya devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zavayide kasabasına saldırı düzenledi. Katliam saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu üç aşamalı yeni ateşkes teklifi Gazze'de aylardır soykırım ve katliama maruz kalan Filistinliler için umut ışığı oldu. Hamas'ın olumlu cevap verdiği ateşkes İsrail'i ikiye böldü. Ateşkesin gölgesinde İsrail katliamlarını bugün de sürdürdü.

GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR

9 aya yaklaşan savaşta Gazze'den acı bir haber daha geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zavayide kasabasına saldırı düzenledi. Katliam saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zavayide kasabasına saldırı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ifade edilerek, yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Biden, ilk aşamada İsrail ile Hamas arasında 6 haftalık ateşkesin sağlanacağını ikinci aşamada İsrail'in çıkarları korunarak tüm rehinelerin Hamas'ın elinden alınacağını üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanacağını ve Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağını söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen liderler sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler. Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi." ifadelerini kullandı.