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Haberler > Dünya > Gazze'de bilanço artıyor, Dünya Sağlık Örgütü'nden "hastalık" açıklaması, Batı Şeria'da sivillere gözaltı... Gazze'de son durum...
CANLI ANLATIM

Gazze'de bilanço artıyor, Dünya Sağlık Örgütü'nden "hastalık" açıklaması, Batı Şeria'da sivillere gözaltı... Gazze'de son durum...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze&#039;de bilanço artıyor, Dünya Sağlık Örgütü&#039;nden &quot;hastalık&quot; açıklaması, Batı Şeria&#039;da sivillere gözaltı... Gazze&#039;de son durum...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in katliamlarında can kaybı artıyor, Gazze'de salgın hastalık riski yükselişte, işgal altındaki Batı Şeria'da keyfi gözaltı... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti
  • BATI ŞERİA'DA SİVİLLERE KEYFİ GÖZALTI
  • GAZZE'DE SALGIN HASTALIKLAR TIRMANIŞTA!
  • İSRAİL'İN KATLİAMLARI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR!

02.05.2024 11:30

BATI ŞERİA'DA SİVİLLERE KEYFİ GÖZALTI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığını açıklamada İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1 kişiyi yaraladığını ve biri çocuk 15 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

02.05.2024 11:00

GAZZE'DE SALGIN HASTALIKLAR TIRMANIŞTA!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris "Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 712 bin üst solunum yolu enfeksiyonu, 380 bin ishal, 87 bin 800 uyuz ve 47 bin 800 sarılık vakası görüldü" açıklamasında bulundu.

Harris, artan sıcakların da etkisiyle salgın hastalık riskinin artışta olduğunu belirtti.

02.05.2024 09:30

İSRAİL'İN KATLİAMLARI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 396'ya, yaralı sayısı 77 bin 816'ya yükseldi.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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