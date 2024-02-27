Gazze'de 'insanlık' için gözler havada! Filistinliler uçakla yardımın sürmesini umutla bekliyor

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Şubat 2024 20:04 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 20:14 - Güncelleme:

Gazze, İsrail, Ürdün, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

7 Ekim'den bu yana 30 bin Filistinlinin öldüğü Gazze'de insani yardım bekleyişi sürüyor. İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'ye insani yardım havadan da olsa ulaştı. Ürdün Kralı'nın da bulunduğu 4 yardım uçağı ile havadan paraşütle insani yardım yaptı. Filistinliler yardımlara ulaşmak için sahillere akın ederken, umutla bekleyişi fotoğraf karelerine yansıdı. Filistinli çocuklar ise bir an olsun savaş psikolojisinden uzaklaşmak için sahilde oyunlar oynadığı anlar dikkat çekti.