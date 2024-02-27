Gazze'de 'insanlık' için gözler havada! Filistinliler uçakla yardımın sürmesini umutla bekliyor
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
7 Ekim'den bu yana 30 bin Filistinlinin öldüğü Gazze'de insani yardım bekleyişi sürüyor. İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'ye insani yardım havadan da olsa ulaştı. Ürdün Kralı'nın da bulunduğu 4 yardım uçağı ile havadan paraşütle insani yardım yaptı. Filistinliler yardımlara ulaşmak için sahillere akın ederken, umutla bekleyişi fotoğraf karelerine yansıdı. Filistinli çocuklar ise bir an olsun savaş psikolojisinden uzaklaşmak için sahilde oyunlar oynadığı anlar dikkat çekti.
Dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze, Ramazan ayı öncesinde kalıcı ateşkes için umutla bekliyor. Ateşkes tekliflerini geri çeviren İsrail katliam saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye insani yardım havadan ulaştı. İsrail'in engellemelerine karşı Ürdün dün, 4 uçakla havadan paraşütle gıda yardımı yaptı.
GAZZE'YE HAVADAN UMUT
Gazze'nin tek sınır kapısı olan Refah Sınır kapısından insani yardım tırları İsrail'in engellemesi nedeniyle geçiş yapamıyor. Bu nedenle Ürdün, Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı. Fransa uçağının da yer aldığı C130 tipi uçaklar toplamda 2,2 ton gıda kolisi ve hijyen malzemesini Gazze sahil kıyısına bıraktı.
ÜRDÜN KRALI DA YARDIMA KATILDI
Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirme operasyonuna katıldığı bildirildi.
Ürdün Ordusu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Başkomutan Majesteleri Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki halka yardım ve gıda yardımı sağlamak amacıyla Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gerçekleştirdiği hava indirme operasyonlarına katıldı.” denildi.
FİLİSTİNLİLER UMUTLA BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Filistinliler, havdan insani yardım yapıldığını duyunca Deir Al Balah sahiline akın etti.
Paraşütle denize inen yardımları alabilmek için Filistinliler yoğun bir mücadele verdi.
Yardımların sürmesini bekleyen Filistinliler umutla bekleyişini sürdürüyor. Filistinliler saldırı tehlikesine rağmen savaş psikolojisinden bir an olsun uzaklaşabilmek için Gazze sahilinde vakit geçiriyor.
ÇOCUKLARIN SAHİLDE SAVAŞI UNUTTUĞU ANLAR
İsrail askerleri tarafından hedef alınma riskinin bulunmasına rağmen sahilde bulunup burada vakit geçiren Filistinliler deniz kenarında kısa bir süreliğine dahi yaşanan acıları geride bırakıp sakinleşebildiklerini aktardı.
Oyun oynayıp uçurtma uçuran Filistinli çocuklar, salıncak ve dönme dolaba bindi.
DSÖ'DEN İSRAİLE İNSANİ YARDIMA İZİN VERİN ÇAĞRISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye yönelik insani yardım misyonlarının sürekli, güvenli ve onurlu geçişine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'e, (Gazze'ye)insani yardım misyonları için sürekli, güvenli ve onurlu geçişe izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) bağlı Filistin'deki insani yardım ekibi, yaptığı açıklamada Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için güvenli koşullar sağlanması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi