Gazze'de kanlı saldırılar ne zaman son bulacak? Hamas'tan ateşkes için yeni açıklama

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden kanlı saldırıların ne zaman son bulacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Paris'te ateşkes için görüşmeler yapılmasının ardından Hamas ve İsrail arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Hamas ateşkese yönelik yeni açıklama yaptı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin halkının çıkarına ablukanın kaldırıldığı nihai bir ateşkes için çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne katliam saldırıları 4 ayı buldu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın-çocuk ayırt etmeden binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağı konusu gündemde sıcaklığını koruyor.

Arabuluculuk rolünü üstlenen Katar 4 aydır süren savaşın ardından nihayet İsrail ve Hamas'ın ateşkeste anlaştığını duyurmuştu. Ancak Hamas'tan yapılan açıklamalara göre henüz nihai bir ateşkes için anlaşma sağlanamadı.

GAZZE'DE NİHAİ ATEŞKES

Hamas'tan konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi’ne yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

FİLİSTİN HALKININ ÇIKARLARI GÖZ ÖNÜNDE

Düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 2’nci bir esir takası ve Gazze Şeridi’nde tam ateşkes konusunda açıklamalarda bulunan Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.

AMAÇ TÜM SALDIRILARIN DURMASI VE İSRAİL'İN ÇEKİLMESİ

Paris’teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas’ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi’ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma taslağı üzerinde durduklarını aktaran Hamdan, çalışmalara ilişkin "Gazze’deki halkımızın üzerinde 17 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve ciddi esir takası anlaşması da yer alıyor." dedi.