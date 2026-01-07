İsrail’in aynı anda altı cephede harekât hazırlığı yaptığı iddiası gündemi hareketlendirdi. Netanyahu’nun Washington dönüşü güvenlik zirvesi yaptığı, Gazze ve Batı Şeria’nın yanı sıra İran, Lübnan, Suriye ve Yemen’de eş zamanlı operasyon senaryolarının masaya yatırıldığı öne sürüldü. Trump'ın ise Lübnan'a saldırı için 'yeşil ışık' yaktığı iddia edildi.

İsrail, katliam yapıp yok ettiği Gazze'nin ardından savaşın cephesini genişletiyor. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin ardından İsrailli yetkililerle 'hassas güvenlik toplantısı' gerçekleştirdiğini yazdı.

Haberde, Netanyahu'nun Washington'daki temasları sonucunda "tüm sahalarda askeri eylemlerini serbestçe sürdürmesine" yönelik sağlandığı belirtilen mutabakatları aktardığı, bahsi geçen "tüm sahaların" ise Gazze Şeridi, Batı Şeria, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsadığı kaydedidi.

Tel Aviv'deki güvenlik kurumlarında "ordunun söz konusu sahaların her birinde, bazı bölgelerde aşamalı bazılarında ise eş zamanlı askeri eylemler yürütmesini öngören senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğü" öne sürüldü.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARIN GİDİŞATINI BEKLİYORLAR

Gazete, İran'da kötüleşen ekonomik koşullara karşı düzenlenen protestoların İsrail'deki karar alma süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldiğini yazdı.

Haberde, İsrailli yetkililerin İran'daki gelişmeler karşısında temkinli bir tutum sergilediği belirtildi.

Protestoların ülke geneline yayılmasına rağmen mevcut dalganın tek başına İran'daki yönetimi devirecek güçte olmadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey İsrailli yetkililer, "İran gibi bir ülkede rejimi düşürmek için birden çok faktöre ihtiyaç var. İran'da da henüz bu faktörler oluşmamıştır. Mevcut değişimler de İsrail'i beklenmedik radikal senaryo veya gelişmelere hazırlıklı olmaya mecbur kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Tebriz kentindeki kapalı çarşı esnafı, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla kepenk indirdi.

İLK HEDEF İRAN MI?

Ayrıca, İsrail askeri istihbaratının, 2024 sonunda Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin devrilmesine benzer ani gelişmeleri kaçırmamak amacıyla İran'a odaklandığı aktarıldı.

İsrail'in olası bir saldırı öncesinde kilit hedeflere ilişkin istihbarat toplamayı sürdürdüğü ve İran'dan gelebilecek büyük çaplı balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin son aylarda çeşitli kanallar aracılığıyla İran'a "saldırı niyeti olmadığı" yönünde mesajlar ilettiği, ancak İranlı yetkililerin bu açıklamalara güvenmediği aktarıldı.

LÜBNAN'A SALDIRIYA TRUMP'TAN 'YEŞİL IŞIK'

Gazete, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırı planının hazır olduğunu ancak İran'da yaşanan protestolar nedeniyle bu planın uygulanmadığı yazdı.

Haberde, Netanyahu'nun bu konuda Trump'tan "yeşil ışık" aldığı, İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamladığı ve kararın büyük ölçüde zamanlamaya bağlı olduğu ifade edildi.

Lübnan’ın Bekaa bölgesindeki Batı Bekaa’ya bağlı El-Menara beldesinde, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında hedef alınan bir evde büyük hasar oluştu.

İsrail ordusuna göre Hizbullah'ın şu anda "önceki gücünün yaklaşık yüzde 20'siyle faaliyet gösterdiği" iddia edildi.

Haberde, Gazze, Batı Şeria, Yemen ve Suriye'ye ilişkin İsrail'in mevcut değerlendirmelerine dair ayrıntı verilmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası