Avustralya’da bir kadın, gece uykusundan göğsünün üzerinde 2,5 metrelik bir pitonla uyandı. Soğukkanlılığını koruyan kadın, yılan zarar görmeden onu evin dışına çıkarmayı başardı.

Avustralya’da bir kadın, gece yarısı göğsünün üzerinde 2,5 metre uzunluğundaki bir pitonla uyandı.

“BEBEĞİM ÜZERİNDE PİTON VAR”

BBC'nin haberine göre Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor, gece uykusundan göğsünde bir ağırlıkla uyandı.

Köpeğinin üzerinde olduğunu sanan kadın, eşinin lambayı yakması üzerine gerçekle yüzleşti.

Bloor, BBC'ye verdiği röportajda, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var" dediğini aktardı.

MAMAYLA EVİN DIŞINA ÇIKARDI

Kadın, örtünün altında kayarak hayvandan kurtulduktan sonra elinde mamayla pitonu dışarı yönlendirdi.

Kırsal bölgede büyüdüğünü ve yılanlara alışık olduğunu belirten Bloor, "Siz sakin olursanız, onlar da sakin oluyor" ifadesini kullandı.

Rachel Bloor, eşi, köpekleri ve kendisinin olayda herhangi bir yara almadığını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası