Gidecek yerleri kalmadı! Mezarlıklar, Filistinlilerin sığınağı oldu

İsrail'in saldırılarında enkaza dönen Gazze Şeridi'nden kaçan Filistinliler, çadır kuracak yer bulamayınca son çare olarak Han Yunus'taki mezarlıklara sığındı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda 40 bine yakın Filistinli öldü, on binlercesi yaralandı, yüz binlercesi ise yerinden edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda binlerce kişi evlerini terk ederek çadır kentlere yerleşti. Aylardır devam eden saldırılarda artık yaşayacak yeri kalmayan yerlerinden edilmiş Filistinliler son çare olarak Han Yunus’taki mezarlıklara sığındı.

Çocuklarını alarak evlerinden ayrılan Filistinliler, çadırlarını mezarların yanlarına kurdu.

HAN YUNUS'TAN REFAH'A, ORADAN AL-MAWASİ'YE

Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yakınında bulunan mezarlıkta yaşayan Ahmed Kawari, İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırmasının ve bölgenin tahliye edilmesinin ardından ailesiyle birlikte Refah şehrine göç ettiklerini söyledi. İsrail’in Refah kentine de saldırmasının ardından Al-Mawasi bölgesine göç ettiklerini ancak yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bölgede çok fazla olması nedeniyle yer bulamadıklarını dile getiren Ahmed Kawari, İsrail ordusunun neden olduğu büyük yıkımda başka yer kalmaması sonucu çadırlarını Han Yunus kentindeki mezarlıklara kurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Zor şartlarda yaşadıklarını ve mezarlıklar arasında yaşarken çektikleri acıları kimsenin bilmediğini aktaran Kawari, her gün sevdiklerini gömen Filistinlilere şahit olduklarını ve bunun psikolojilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yerlerinden edilmiş Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaza dönen okul, hastane ve binaların çevresine çadırlarını kurarak hayata tutunmaya çalışıyor.