Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görevden uzaklaştırılan bir öğretmen, okula silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 meslektaşını öldüren öğretmen, ardından intihar etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde bulunan Ntabankulu İlkokulunda bir öğretmen, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

3 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bu kararın ardından 52 yaşındaki öğretmen, öğretmenler odasına silahla girerek rastgele ateş açtı. Saldırıda 1 öğretmen olay yerinde, ağır yaralanan 2 öğretmen ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Öğrencilere yönelik cinsel saldırı iddiaları nedeniyle bir süre önce görevden uzaklaştırılan saldırgan ise meslektaşlarını vurduktan sonra silahla hayatına son verdi.

Polis Sözcüsü Nobuntu Gantana, ölenlerin kimliklerinin ailelerine yapılacak resmi bildirimin ardından açıklanacağını belirterek, soruşturmanın "üç cinayet ve bir intihar vakası" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

